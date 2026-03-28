Фейковые сайты и дипфейк: АФМ предупреждает о новой мошеннической схеме  

Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу - Агентство по финансовому мониторингу сообщает о новых фактах мошенничества, при которых злоумышленники используют технологию дипфейка с изображением официального представителя и фейковый сайт агентства.





В распространяемых видеороликах от имени представителя агентства рассказывается история якобы пострадавшего инвестора. По сценарию, после вложения средств ему демонстрируют рост доходности, однако при попытке вывести деньги требуют оплату комиссий, налогов и "проверок". После нескольких переводов доступ к средствам так и не предоставляется. Далее утверждается, что часть денег удалось вернуть через банк и регуляторов, после чего зрителям предлагают обратиться за помощью. Кнопка "Подробнее" ведет в чат с так называемым народным юристом, где имитируется переписка о возврате средств", - проинформировали в АФМ.





Кроме того, по данным ведомства, мошенники создают фейковые страницы АФМ, где размещается информация о "возврате средств пострадавшим".





Перейдя по ссылке, пользователям предлагается пройти опрос (например, ответить на вопрос "как давно вы потеряли свои деньги?" с вариантами ответов). После этого открывается форма, в которой необходимо указать персональные данные - имя, фамилию, номер телефона и электронную почту, а затем нажать кнопку "начать процесс возврата средств".





В АФМ обращают внимание, что все подобные сайты, опросы и формы являются мошеннической схемой, направленной на сбор персональных данных и завладение денежными средствами граждан.





Для проверки достоверности информации рекомендуем обращаться напрямую в Агентство по финансовому мониторингу или в департамент экономических расследований по месту проживания.





Просим граждан проявлять бдительность, проверять информацию через официальные источники и не поддаваться на уловки мошенников", - отметили в пресс-службе.







