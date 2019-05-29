Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской, Костанайской областях и СКО

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено 29 мая в Кызылординской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.

29 мая в Кызылординской области местами сохраняются гроза, днем ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, до 15-20 метров в секунду", сообщает "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области 29 мая местами ожидаются туман, гроза, шквал, днем град. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами до 15-20 метров в секунду. 30 мая ночью и утром в регионе ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, местами до 15-20 метров в секунду.

В Петропавловске 29 мая днем ожидаются гроза, шквал и град. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, днем порывы до 15-20 метров в секунду. 30 мая - ветер северо-западный, днем с порывами до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, 29 мая в Костанайской области ожидаются местами гроза, шквал, град, ветер юго-западный, до 15-20 метров в секунду. В Костанае - гроза, ветер юго-западный, до 15-20 метров в секунду, говорится в штормовом предупреждении.

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