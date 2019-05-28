В ближайшие трое суток на территории Казахстана ожидается повышение температуры воздуха и кратковременные дожди

Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - 28-30 мая 2019 года на большей части территории Казахстана ожидается повышение температуры воздуха и кратковременные дожди, передает Kazakhstan Today.

"Повышение температуры, но дожди с грозами и порывистым ветром ожидаются в большинстве областей Казахстана в последние дни мая и весны. И хотя в предстоящие сутки в северных, центральных, восточных и южных областях еще без осадков, но над западными районами уже сформировался активный циклонический вихрь, с которым там начались дожди, а по мере перемещения его на восток дожди с грозами ожидаются и на остальной территории республики", - сообщает РГП "Казгидромет".

Напомним, большая часть республики сегодня находится под влиянием поля повышенного давления, где преимущественно погода без осадков , лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе сохраняется неустойчивая погода - пройдут дожди, местами сильные. Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град.

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