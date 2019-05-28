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Преимущественно погода без осадков сохранится сегодня на территории Казахстана

27.05.2019, 08:40 5374
Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - Большая часть республики сегодня находится под влиянием поля повышенного давления, где преимущественно погода без осадков, лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе сохраняется неустойчивая погода - пройдут дожди, местами сильные. Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град, передает Kazakhstan Today. 
 
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, ветер 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской области местами гроза, возможен град, ветер 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете". 
 
В Кызылординской области местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. В Туркестанской, Карагандинской областях, днем в Жамбылской, Актюбинской областях местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В Северо-Казахстанской, Костанайской областях ночью местами ожидается туман, днем ветер 15-20 метров в секунду. Днем в Алматинской области местами ожидается гроза, ветер 15-20 метров в секунду. Ночью и утром в Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидается туман. 
 
Ночью в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами сохраняются заморозки 3 градуса, в Восточно-Казахстанской области 1-6 градусов. В Жамбылской, Актюбинской, местами сохраняется, в Кызылординской, Карагандинской областях местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 

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