Преимущественно погода без осадков сохранится сегодня на территории Казахстана

Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - Большая часть республики сегодня находится под влиянием поля повышенного давления, где преимущественно погода без осадков, лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе сохраняется неустойчивая погода - пройдут дожди, местами сильные. Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град, передает Kazakhstan Today.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, ветер 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской области местами гроза, возможен град, ветер 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Кызылординской области местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. В Туркестанской, Карагандинской областях, днем в Жамбылской, Актюбинской областях местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской, Костанайской областях ночью местами ожидается туман, днем ветер 15-20 метров в секунду. Днем в Алматинской области местами ожидается гроза, ветер 15-20 метров в секунду. Ночью и утром в Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

Ночью в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами сохраняются заморозки 3 градуса, в Восточно-Казахстанской области 1-6 градусов. В Жамбылской, Актюбинской, местами сохраняется, в Кызылординской, Карагандинской областях местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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