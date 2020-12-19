Штрафом отделались рыбаки, протаранившие стаю уток на Каспии

Граждане Казахстана, у которых в промежутке с 15 марта по 15 декабря 2020 года истекал срок регистрации или разрешения на временное пребывание в РФ, могут свободно находиться в стране без обязательной постановки на учет еще 90 суток, то есть до 15 марта 2021 года.