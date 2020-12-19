Штрафом отделались рыбаки, протаранившие стаю уток на Каспии

Актау. 18 декабря. Kazakhstan Today - Двое рыбаков, которые на лодке протаранили стаю уток на Каспии, отделались штрафом, передает Kazakhstan Today.
Департамент Погранслужбы КНБ по Мангистауской области привлек к административной ответственности двух рыбаков, которые протаранили диких уток в Каспийском море. На нарушителей наложен штраф за нарушение режимов территориальных вод (моря) и внутренних вод Республики Казахстан по статье 512, часть 1, Кодекса РК об административных правонарушениях", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.
В ведомстве призвали всех бережно относиться к природе.
Ранее казахстанцев возмутило видео в социальных сетях, на котором рыбаки разгоняли стаю диких уток, направляя моторную лодку сквозь стаю.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточат наказание за жестокое обращение с животными.
Несмотря на всеобщее осуждение и критику, в том числе со стороны главы государства, число живодерских преступлений не снижается. В частности, в селе Панфилово Алматинской области два психически нездоровых брата жестоко издевались над собаками и кошками, мучая, поджигая их, отрубая хвосты и лапы.
В столичном изоляторе для отловленных животных с садистской изощренностью изнасиловали четырёх собак.
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