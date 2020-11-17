Двое братьев жестоко издевались и убивали животных в Алматинской области

Талдыкорган. 16 ноября. Kazakhstan Today - В селе Панфилово Алматинской области два психически нездоровых брата жестоко издевались над собаками и кошками, мучая их до смерти. При этом они держат в страхе местных женщин и детей, передает Kazakhstan Today.

О живодерах стало известно в соцсетях. В паблике animal__security в Instagram неделю назад сообщили о том, что в одном из дворов регулярно находят мертвых и покалеченных животных.

Кошкам и собакам отрубают лапы и хвосты, жгут их живём и выжигают глаза. За прошедший месяц в этом районе найдено с десяток четвероногих жертв живодеров", - говорится в сообщении.





Позднее защитники животных сообщили о нескольких покалеченных животных, пострадавших от рук одних и тех же живодеров.

Также о дичайших издевательствах над животными сообщает паблик doroga_domoi_almaty . По словам автора поста, сегодня жители поселка и зоозащитники проверили заброшенное здание "Нияз", расположенное возле школы и детской площадки в поселке Панфилово.

Нами были обнаружены трупы собак и кошек, могилки животных, ловушки для детей! Со слов детей и жителей поселка, это происходит регулярно!!! Дети слышат визг собак, видят, как двое неуравновешенных жителей нашего поселка, а конкретно Ваня и Сема, убивают, коптят сжигают, насилуют животных!!! Также терроризируют детей и женщин!!! В женщин бросают мусор, зазывают пойти с ними в парк! В детей бросают камни, душат и делают ловушки!" - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, за жестокое обращение с животными задержаны двое братьев, которые состоят на учете в психдиспансере.

По информации полиции, 14 ноября в дежурную часть Талгарского РУП обратилась 23-летняя жительница поселка Панфилово, которая заявила об издевательствах над бродячими собаками и кошками в их селе.





В результате принятых мер в течение суток участковый инспектор полиции Талгарского РУП старший лейтенант полиции Серикулы Нурсултан установил и задержал двух братьев 29- и 37-летнего местных жителей, на счету у которых оказалось не менее 10 замученных кошек и собак. Как оказалось, оба брата являются душевнобольными и состоят на учете в психоневрологическом учреждении", - уточнили в пресс-службе.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 316 УК РК. В настоящее время решается вопрос об их помещении в специальный центр психического здоровья.

Отметим, что о жестоких издевательствах над животными в селе Панфилово Алматинской области зоозащитники сообщили еще в сентябре, но тогда полиции не удалось выйти на след подозреваемых.

Бесчеловечные, извращенные пытки и убийства животных происходят в Казахстане регулярно, но живодеры не несут соразмерное наказание. Этот вопрос будет решен при разработке законопроекта о защите животных

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