В Панфилове находят животных со следами жестоких издевательств

Талдыкорган. 24 сентября. Kazakhstan Today - В селе Панфилове Алматинской области находят животных со следами чудовищных издевательств, передает Kazakhstan Today.

В Алматинской области кто-то открыл охоту на домашних животных. Неизвестные отрезают своим жертвам лапы, уши и хвосты, а некоторых и вовсе сжигают. Местные жители говорят, что такие зверства в поселке Панфилово творятся уже несколько месяцев. Люди пишут заявления в полицию, но задержать так никого и не удалось.

Раздробленная лапа, обугленные уши и хвост. В таком состоянии кошку по кличке Джерри привезли в приют местные волонтеры. Они рассказывают, животное нашли в одном из дворов села Панфилово, сообщает телеканал "КТК"

Ветеринары пытаются спасти домашнего питомца, а зоозащитники озвучивают версии случившегося.

Появился какой-то маньяк, который убивает животных и издевается над ними. И происходит это постоянно. Домашних животных в селе находят без ушей, лап, а также сожженных и с выколотыми глазами. В последнее время от рук живодеров страдают чаще всего кошки", - рассказала зоозащитник Алина Анакулова.

По словам местных жителей, покалеченных животных находят регулярно. Изверги отрезают собакам хвосты, а котам отрывают лапы. Сельчане с такой жестокостью столкнулись впервые.

После случившегося общественники обратились в полицию. Они требуют немедленно найти и наказать истязателей.

Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования по части 1 статьи 316 УК РК - жестокое обращение с животными, повлекшее увечье. Проводится досудебное расследование. Пока правоохранителям не удалось выйти на след живодеров", - рассказала официальный представитель ДП Алматинской области Акбота Куанышбеккызы.

Жители Панфилова своих домашних питомцев на улицу теперь стараются не выпускать. Уверены, что только так им удастся защитить животных от безжалостных извергов.









Напомним, первый заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев рассказал, что вопрос разработки законопроекта о защите животных находится на контроле у главы государства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства