В Алматинской области заживо жгут кошек

Талдыкорган. 21 сентября. Kazakhstan Today - Двух кошек с серьезными травмами нашли в селе Панфилово Талгарского района, передает Kazakhstan Today.

По информации из Instagram Объединения зоозащитных организаций, одно из животных погибло. Выжившему коту ампутируют хвост и лапу.

Мы забрали его в клинику. Кот в ожогах, хвост и лапу нужно ампутировать, из лапки торчат кости! Написали заявление в полицию, теперь главное, чтобы малыш поправился", - написали зоозащитники.

В начале сентября в Алматы обнаружили котенка с заклеенными носом, глазами и ушками.

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