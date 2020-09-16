Усть-Каменогорск. 15 сентября. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске живодёры забили гвозди в голову собаке, передает Kazakhstan Today.

По информации Первого канала "Евразия" , неизвестные забили живой собаке в голову гвозди. Вдоволь поиздевавшись, бросили дворнягу умирать.

Галина Толстова показывает, где жила любимица жителей этого микрорайона - собака по кличке Лапка. Дворняжка привыкла к женщине, посторонних боялась, даже кошек. Вместе с соседями Галина водила собаку к ветеринару, который провел процедуру стерилизации животного. И очень расстроилась, когда Лапка пропала.

Сижу, а потом слышу, собаки мои, я вот на участке была, собаки лают. Я вышла, а она воду пьет. Вся такая грязная, уваленная. Я ее подхватила, вижу, что ее всю трясет. Подхватила, ее понесла в стайку, смотрю, у нее такие раны, лапка сломанная, перебитая, левая висит. На голове, прямо на лбу 3 дыры. 1 сильно большая, 2 поменьше. Бок так подняла, бок обожженный", - рассказала жительница города Галина Толстова.

Лапку увезли в клинику, пытались спасти, но не вышло. По словам ветеринаров, увечья слишком тяжелые. Зоозащитники решили написать заявление в полицию.

Что касается мучителей задушенных собак, сожженных котят, забитых тюленей, то уже в ближайшее время они не отделаются общественными работами и арестом до 30 суток. Законодательство ужесточат, говорится в сюжете.

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