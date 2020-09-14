Главу "Астана Ветсервиса" отстранили от работы

Алматы. 13 сентября. Kazakhstan Today - Директор "Астана Ветсервиса" отстранен от работы, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщили в пресс-службе акимата столицы.

На период служебной проверки, инициированной акиматом Нур-Султана, директор "Астана Ветсервиса" отстранен от работы. По поручению акима столицы будет проведена независимая экспертиза по факту жестокого обращения с беспризорными животными. Виновные будут привлечены к строгой ответственности", - сообщили в акимате.

Ранее стало известно о жестоком отношении с собаками в изоляторе для бездомных животных "Астана Ветсервис". По факту инцидента зоозащитники написали заявление в полицию, где сотрудники правоохранительных органов инициировали досудебное расследование по статье 316 Уголовного кодекса Казахстана (Жестокое обращение с животными).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства