Синоптики предупредили казахстанцев о жарком июле

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НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - "Казгидромет" представил консультативный прогноз погоды на июль 2021 года, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В июле на большей части республики средняя температура воздуха за месяц ожидается выше нормы на 1-2 градуса, около нормы - в северной половине страны.

В течение месяца по территории Казахстана предполагается преобладание антициклонального типа погоды, ожидается жаркая и малоосадочная погода. Лишь в отдельные дни с прохождением циклонов прогнозируются кратковременные летние дожди с грозами, усиление ветра до 15-25 метров в секунду", - сообщают синоптики.

На западе республики в первой декаде июля прогнозируется постепенный спад жары, в ночные часы столбики термометров опустятся с +19+28 градусов до +12+23, днем с +30+38, на юго-западе +41 до +24+32 градусов.

На северо-западе, севере и в центре Казахстана основной фон температуры сохранится в пределах: ночью +15+25 градусов, днем +33+38, местами 41градус жары; в южной половине страны - ночью +20+30, днем +37+45, в горных районах +30, к концу первой декады прогнозируется спад жары на 10-15 градусов.

Жара придет и на восток РК. Температура воздуха повыситься ночью с +12+20 градусов до +20+28, днем с +27+35 до +33+41. В конце декады также прогнозируется понижение температуры воздуха на 7-10 градусов.

В первой декаде кратковременные летние дожди с грозами и усилением ветра (шквал, пыльная буря) вероятны в начале месяца на западе, северо-западе страны, с 5-7 июля на севере и в центре Казахстана, в конце декады - в южной половине и на востоке страны.

Предполагается повышение температуры воздуха на западе и северо-западе РК в начале второй декады, затем с середины декады прогнозируется повышение температурного фона на всей территории республики: на западе и северо-западе: ночью до +22+30, днем до +33+43; на севере, в центре и на востоке: ночью до +15+23, днем до +28+39; на юге и юго-востоке: ночью до +18+27, днем до +35+43.

В третьей декаде ожидается колебание температуры воздуха в южной половине страны ночью от +10+17 до +17+25, днем от 22+33 до +30+38, в северной половине ночью от +5+13 до +13+20, днем от +18+26 до +26+33.

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