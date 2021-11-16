Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в понедельник

Северо-западный циклон, быстро смещаясь через территорию Казахстана, вызовет осадки на северной половине преимущественно в виде снега, на южной - в виде дождя. На большей части страны ожидаются усиление ветра, на севере с низовой метелью, гололед, туман", - сообщает РГП " Казгидромет" .
На юго-востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На севере Костанайской области ожидается низовая метель, усиление ветра до 15 метров в секунду.
На западе и севере Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед.
В Туркестанской области на севере, западе в горных районах ожидается усиление ветра до 15-20, ночью порывы 23 метра в секунду, на юге и в горных районах туман.
На севере Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На севере, востоке и в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются усиление ветра до 15-20, ночью порывы 23-28, временами 30 метров в секунду и более, ночью и утром на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах туман, гололед, низовая метель.
Утром и днем на севере Кызылординской области ожидается гололед.
На юго-западе Северо-Казахстанской области, на западе и северо-востоке Мангистауской области, ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман.
На севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.
На юге и востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед, на севере, юге и востоке усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.