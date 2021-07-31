Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в выходные дни

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в ближайшие трое суток: с 31 июля по 2 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С началом августа на западную половину страны начнут поступать теплые и сухие воздушные массы из районов Ирана. Они установят погоду без осадков и обусловят повышение температуры воздуха до 33-38, местами до 43 тепла. Однако остальная территория республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов - здесь идут дожди. 31 июля на юго-востоке сильные дожди с грозами, возможно выпадение града", - сообщает РГП "Казгидромет".

Местами по стране усилится ветер до 15-20 метров в секунду, на юге и юго-востоке порывы 25 метров в секунду, с пыльными бурями.

Ожидается повышение температуры воздуха днем на севере, в центре и на востоке до 27-36 тепла, на юге сохранится 35-40 тепла.

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