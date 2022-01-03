Синоптики рассказали о погоде на 2 января в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 2 ЯНВАРЯ - Прогноз погоды на воскресенье, 2 января, по всей территории Казахстана представили на сайте РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днем 8-10 мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 метров в секунду. Температура ночью 1-3 градуса мороза, днем 6-8 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, ночью дождь со снегом, ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днем 10-12 тепла.

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем 2-4 тепла.

В Актобе облачно, ночью и днем снег, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днем 2-4 мороза. По области ожидаются низовая метель, туман.

В Атырау переменная облачность, днем дождь со снегом, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днем до 2 тепла. По области ожидаются туман, гололед.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов мороза, днем 6-8 мороза.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днем 8-10 мороза.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днем 7-9 мороза.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днем 1-3 тепла. По области ожидается туман.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21 градус мороза, днем 7-9 мороза.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов мороза, днем 9-11 мороза.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днем 3-5 тепла. По области ожидается туман.

В Таразе переменная облачность, ночью дождь со снегом, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днем 6-8 тепла.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем 8-10 тепла. По области ожидается туман.

В Уральске переменная облачность, ночью и днем дождь со снегом, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем от -1 до +1 градуса. По области ожидаются гололед, туман.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днем 7-9 мороза.