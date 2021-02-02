Синоптики рассказали о погоде в феврале

Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - Казгидромет представил консультативный прогноз погоды по Казахстану на февраль, передает Kazakhstan Today.

Согласно консультативному прогнозу, на большей части РК с прохождением Южных и Западных циклонов, выносом теплых воздушных масс с районов Ирана ожидается повышенный фон температуры воздуха. Осадки предполагаются часто в южной половине страны преимущественно в виде дождя, в северной половине - смешанные осадки (дождь, снег). Прогнозируются туман, гололед, усиление ветра, в северных регионах с низовой метелью. Смена циклонов и антициклонов ожидаются часто в течение февраля", - информируют синоптики.

По прогнозу, к середине первой декады по республике ожидается повышение температуры воздуха: на западе ночью до -5+3 градусов, днем до -2+10 градусов; на севере, северо-западе, в центре и на востоке ночью до 0,-10 градусов, днем до -5+3 градусов; на юго-западе, юге и юго-востоке ночью до -3+5 градусов, днем до +8+15 градусов.

В конце первой декады с вторжением антициклона температуры воздуха понизятся: на севере, востоке и в центре Казахстана ночью до -15-25 градусов, днем до -10-16 градусов; на западе, северо-западе страны ночью до -10-18 градусов, днем до -5-12 градусов; в южных регионах ночью до -7-15 градусов, днем до -5+5 градусов.

Во второй и третьей декадах с выносом теплых воздушных масс температуры воздуха вновь будут повышаться: в северной половине днем до 0,-7 градусов, в южной половине - до +5+10 градусов, на крайнем юге +15 градусов. Однако не исключено и существенное понижение температуры воздуха. При затоках холодных воздушных масс с районов Таймыра в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опускаться ночью до -20-30 градусов, днем до -10-18 градусов, в северо-западной части страны ночью до -10-18 градусов, днем до -7-12 градусов, в южной половине РК ночью до -7-12 градусов, местами до -15-20 градусов, днем до -2-13 градусов.

Также отмечается, что по климатическим сведениям в феврале продолжительность светлого времени суток увеличивается в среднем на 2-3 часа. В южных регионах происходит переход среднесуточных температур через 0 градусов к положительным значениям. На большей части республики туманы и гололедные явления наблюдаются чаще, чем в январе. Количество осадков от января к февралю уменьшается, лишь в горных районах Казахстана, напротив, увеличивается.

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