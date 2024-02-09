Скандальное высказывание депутата о "длинном языке" женщины в бытовых конфликтах прокомментировали в МВД
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Игорь Лепеха прокомментировал недавнее заявление мажилисмена Анаса Баккожаева о "длинном языке" женщины.
Каждый гражданин, тем более депутат, имеет право на свою позицию. В целом в депутатской среде есть консолидированное мнение, что надо наводить порядок в этом вопросе. Я знаю позицию многих депутатов, которые поддерживают те меры, которые сейчас вносятся", - сказал замминистра внутренних дел.
Он напомнил, что закон об ужесточении инициировался именно депутатами.
Я думаю, что выслушали и учли его позицию. Наверное, он моделировал какие-то жизненные ситуации, может, кого-то конкретно имел в виду", - добавил Игорь Лепеха.
По его словам, в ходе обсуждения законопроекта поправки, утвержденные правительством, всеми депутатами поддержаны. Сейчас работа продолжается в рамках рабочей группы.
Я считаю, что каждый гражданин может высказать свое мнение, если это не нарушает законодательство. В конце концов это его личная позиция", - заключил спикер.
Напомним, недавно депутат мажилиса Анас Баккожаев заявил, что чаще всего в насилии виноват "длинный язык" женщин, чем вызвал неоднозначную реакцию общественности.
В свою очередь заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха подчеркнул, даже если женщина не права, есть другие способы, кроме физических.
Напомним, в Казахстане в прошлом году от семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей. Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше, при этом они стали более шокирующими и жестокими.
Одно из самых резонансных преступлений произошло в ноябре 2023 года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
В этом году суд Алматы назначил 10 суток ареста сыну депутата Даулета Турлыханова - певцу Рахату Турлыханову за повторное избиение жены. В октябре прошлого года Турлыханов уже обвинялся в избиении супруги.
В настоящее время в мажилис поступил законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и детей. Законопроектом предусматривается криминализация побоев и легкого вреда здоровью и перевод от административной к уголовной ответственности. Уголовную ответственность за педофилию и убийство малолетнего ужесточили с 20 лет лишения свободы до пожизненного срока.