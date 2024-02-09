Скандальное высказывание депутата о "длинном языке" женщины в бытовых конфликтах прокомментировали в МВД   

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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Численность населения на 1 января 2024 года составила 20 033 546 человек, из них горожане - 12 451 004 (рост на 1,9%), сельские жители - 7 582 542 человека (рост на 0,3%), сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики.





В разрезе регионов положительный естественный прирост наблюдался во всех регионах кроме СКО.





За 12 месяцев в Казахстане родилось 387,9 тыс. детей (403,5 тыс. чел. - в 2022 году) , из них 200,3 тыс. - мальчики, 187,6 тыс. девочки. Число умерших за указанный период составило 130,6 тыс. человек. Наибольший уровень рождаемости отмечен в Мангистауской (26,78 чел. на 1000 населения), Туркестанской (26,11) областях и Шымкенте (25,68).





За 12 месяцев умерло до 1 года 3215 младенцев, коэффициент младенческой смертности на 1000 родившихся по сравнению с предыдущим годом снизился и составил 7,69 (2022 год - 7,97).





За указанный период снизилось количество зарегистрированных браков и разводов. За 12 месяцев 2023 года зарегистрировано 120 тыс. браков, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года число браков снизилось на 5,9%. Также за этот период было зарегистрировано 16,7 тыс. разводов, что также меньше уровня 2022 года на 5,3%.