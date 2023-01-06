Скляр рассказал о сроках восстановления разгромленных во время январских событий зданий

По указанию экс-главы КНБ были оставлены здания департаментов КНБ Алматы и Кызылорлинской области

Фото: inform.kz

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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Берик Асылов на специальном заседании мажилиса, посвященном январским событиям в Казахстане в 2022 году, рассказал какие распоряжения отдавал экс-председатель Комитета национальной безопасности РК Карим Масимов.





5 января 2022 года по указанию Карима Масимова были оставлены здания департаментов КНБ Алматы и Кызылорлинской области. Также по приказу руководства были оставлены здания департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей.





Кроме того, покинули здания департаментов полицейские в Алматинской и Жамбылской областях.





В итоге в руки бандитов попали почти 3 тысячи единиц оружия, из которых 2 тысячи единиц до сих пор не найдены.





Уголовные дела в отношении бывших руководителей трех региональных департаментов КНБ, департамента полиции Алматинской области и других лиц направлены в суды, идут судебные разбирательства.





Скажу прямо, эти руководители проявили слабость. Это отчасти деморализовало личный состав. В результате, Алматы и Талдыкорган на двое суток полностью оказались во власти вооруженных бандитов", - сказал генпрокурор.





Ранее Асылов рассказал, что экс-председатель КНБ Масимов и его бывший заместитель Садыкулов преданы суду за госизмену; действия, направленные на насильственный захват власти; превышение должностных полномочий. Экс-заместитель Ергожин обвиняется в совершении действий, направленных на насильственный захват власти;превышении должностных полномочий.





Дополнено 05.01.2023 12.05





Генпрокурор также сообщил, что в настоящее время продолжаются слушания по делу экс-министра обороны Мурата Бектанова.





Следствие считает, что в период ЧП он отдал явно незаконные приказы и оставил без защиты военных стратегические объекты. Он не принял меры по наведению конституционного порядка в стране", - пояснил Асылов.





Он отметил, что участники беспорядков, особенно в Алматы, имели огромный численный перевес. Они прорывали оцепления, подавили силы полиции и Нацгвардии, терроризировали население. В итоге от рук преступников погибли люди.





По этой причине Мурат Бектанов обвиняется в превышении власти, совершенной в боевой обстановке", - подытожил Асылов.





Дополнено 05.01.2023 15.00





Обращаясь к генпрокурору, депутат Сауытбек Абдрахманов в ходе заседания мажилиса попросил рассказать, были ли январские беспорядки попыткой госпереворота в стране, информирует zakon.kz.





Возможно, найдутся те, кто будет по-разному толковать действия участников январских событий, стремившихся в своей Отчизне разжечь огонь раздора и отнести их к борцам со старым режимом. Сегодня мы хотим услышать ваш ответ, думаю, настало время. Скажите четко, были ли январские события попыткой государственного переворота? Если да, то кто является ее организатором?", - заявил Сауытбек Абдрахманов.





Берик Асылов сообщил, что этот вопрос как раз изучали во время расследования январских событий.





Конечно, здесь была попытка государственного переворота. Это показали следственные мероприятия. Как я уже отметил в докладе, попытка была предварительно запланирована в 2021 году. Организовано было преступной группой, религиозными экстремистами, сторонниками ДВК. Была попытка захвата власти. В отношении экс-председателя КНБ, его заместителей были начаты уголовные дела. Хочу сказать, что 18 организаторов мы выявили", - цитирует informburo.kz Берика Асылова.





По его данным, организаторов выявили в Алматы, Кызылорде и Жамбылской области. Также генпрокурор отметил особую роль криминального авторитета Дикого Армана.



