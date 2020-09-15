Сколько будет стоить вакцина от гриппа

Алматы. 14 сентября. Kazakhstan Today -В ходе брифинга руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин рассказал, сколько будет стоить вакцинация от гриппа, передает Kazakhstan Today.

Главный государственный санитарный врач города напомнил, что массовая вакцинация населения начнется 15 сентября. На сегодня в стране зарегистрировано несколько видов вакцин.

Бекшин подчеркнул, что не может быть одинаковой цены.

Я думаю, что цена будет в районе 2-4 тысяч тенге", - уточнил санврач.

Он добавил, что для вакцинации также нужны шприцы, вата, кроме того, используются приборы для обследования. Здесь участвуют врач-терапевт, медсестра-вакцинатор, медсестра-регистратор. Потом они наблюдают состояние пациента в течение получаса после прививки. Все это вложится в амортизационные расходы.

14 сентября министр здравоохранения Алексей Цой одним из первых получил прививку против гриппа.

В текущем году казахстанцев будут прививать от трех штаммов вируса гриппа. Бесплатную прививку получит 10% населения, для этого закуплено более 2 млн доз вакцины.

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