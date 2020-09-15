Сколько будет стоить вакцина от гриппа

Главный государственный санитарный врач города напомнил, что массовая вакцинация населения начнется 15 сентября. На сегодня в стране зарегистрировано несколько видов вакцин.
Бекшин подчеркнул, что не может быть одинаковой цены.
Я думаю, что цена будет в районе 2-4 тысяч тенге", - уточнил санврач.
Он добавил, что для вакцинации также нужны шприцы, вата, кроме того, используются приборы для обследования. Здесь участвуют врач-терапевт, медсестра-вакцинатор, медсестра-регистратор. Потом они наблюдают состояние пациента в течение получаса после прививки. Все это вложится в амортизационные расходы.
14 сентября министр здравоохранения Алексей Цой одним из первых получил прививку против гриппа.
В текущем году казахстанцев будут прививать от трех штаммов вируса гриппа. Бесплатную прививку получит 10% населения, для этого закуплено более 2 млн доз вакцины.
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