Министр здравоохранения вакцинировался от сезонного гриппа

Фото: пресс-служба минздрава РК

Нур-Султан. 14 сентября. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Алексей Цой одним из первых получил прививку против гриппа, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, накануне старта республиканской вакцинации, глава Минздрава приехал в ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №6" акимата Нур-Султана, где ему сделали прививку российской вакцины "Гриппол+".

Осенний период всегда опасен заболеваемостью ОРВИ и гриппом. За эпидемиологический сезон 2019-2020 годов в стране было зарегистрировано 431 120 случаев ОРВИ, в том числе более 2,5 случая лабораторно подтвержденного гриппа. Из них 284 033 заболевших, или 61,4%, - это дети до 14 лет. В этом году вакцинация населения особо важна, так как в условиях пандемии коронавируса может произойти наслоение заболеваемости, и тогда нам будет сложно удержать достигнутую стабилизацию ситуации. Поэтому на этот раз мы начинаем вакцинацию населения на две недели раньше. И я на своем примере хочу вам показать, что вакцина, которую закупает Казахстан, безопасна, она прошла все необходимые лабораторные испытания и контроль качества на всех этапах", - сказал Цой.

Напомним, в 2020 году прививочная кампания стартует в Казахстане с 15 сентября и продлится до 15 ноября. Единым дистрибьютором закуплено более 2 млн доз вакцины "Гриппол+" производства Россия, более чем для 10% населения. Вакцина содержит антигены трех штаммов гриппа: A(H3N2) и А(H1N1) и В.

В ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №6" акимата города Нур-Султан управлением общественного здравоохранения поставлено 7200 доз вакцины против гриппа "Гриппол+". Здесь планируется вакцинировать 3500 детей, 3700 взрослых, в том числе 468 беременных, 2582 - лица, состоящие на диспансерном учете, 519 лиц старше 65 лет и 350 медицинских работников.

Вакцина "Гриппол+" вызывает формирование высокого уровня специфического иммунитета против гриппа.

Вакцинация проводится бесплатно для категорий лиц из группы риска, а именно: дети дошкольного и школьного возраста; медицинские работники; беременные (2-й и 3-й триместры беременности); лица, находящиеся в учреждениях закрытого типа (дом ребенка, детдом, школы-интернаты); взрослые и дети с хроническими заболеваниями; пожилые лица старше 60 лет.

На сегодняшний день отказов от получения вакцинации против гриппа не зафиксировано", - сообщили в Минздраве.

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