Сколько детей и молодежи страдают от наркозависимости, рассказали в Минздраве

Фото: Минтранспорта РК

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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 06.00 20 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 30 автодорогах республиканского значения в 9 областях, сообщили в пресс-службе нацкомпании - По состоянию на 06.00 20 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 30 автодорогах республиканского значения в 9 областях, сообщили в пресс-службе нацкомпании "КазАвтоЖол"





В частности, в области Абай закрыты семь автодорог общей протяженностью 2174 километра, в Акмолинской области - одна автодорога общей протяженностью 41 километр, в Восточно-Казахстанской области - семь автодорог общей протяженностью 1268 километров, в Жамбылской области - одна автодорога общей протяженностью 79 километров, в области Жетысу - одна автодорога общей протяженностью 58 километров, в Карагандинской области - четыре автодороги общей протяженностью 732 километра, в Костанайской области - одна автодорога общей протяженностью 83 километра, в Павлодарской области - восемь автодорог общей протяженностью 1624 километра, в области Улытау - две автодороги общей протяженностью 543 километра.





На автодорогах республиканского значения задействовано более 200 единиц техники и 300 человек.





По информации РГП "Казгидромет", на большей территории Казахстана сегодня ожидается морозная погода без осадков. Лишь на западе, юге, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется снег с низовой метелью. На юге, юго-востоке, в центре - усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке страны - туман.





Сохраняется очень сильный мороз в области Жетысу - 30-35 °C, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области - 45 °C.





В Астане синоптики прогнозируют переменную облачность, температура воздуха днем составит минус 17-19 °C, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.





В Алматы: переменная облачность, снег, температура днем составит минус 8-10 °C, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.





В Шымкенте: переменная облачность, снег, температура днем составит 0, +2 °C, скорость ветра - 5-10 метров в секунду.





Дополнено 20.02.2024, 12.10





По состоянию на 12.00 20 февраля введено ограничение движения транспорта, которое действует на 19 автодорогах республиканского значения в 8 областях, сообщает QazAvtoJol





Меры приняты в связи с резким понижением температуры до минус 40°С-45°С.





Ограничение движения для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, введено:





на 6 автодорогах в области Абай;

на 7 автодорогах ВКО;

на 3 автодорогах в области Жетису, Карагандинской и Павлодарской областях.





Для всех видов транспорта движение ограничено на трех дорогах в Жамбылской, Костанайской и Улытауской областях.





Подробнее со списком закрытых трасс можно ознакомиться здесь





В настоящее время на автодорогах республиканского значения задействовано 694 единиц техники и 1399 человек.