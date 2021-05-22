Скончался актер Фархат Абдраимов

АЛМАТЫ. 21 МАЯ - Ушел из жизни известный казахстанский актёр Фархат Абдраимов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В январе ему исполнилось 55 лет. Артист находился на съёмках фильма в Грузии, сообщает " Хабар 24 ". В два часа ночи у него остановилось сердце. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел и в "Казахфильме".

Фархат Абдраимов начал творческий путь в 1994 году. Двукратный лауреат казахстанской общественной премии "Народный любимец", а также обладатель ордена "Курмет". Имеет двух сыновей. Играл в таких фильмах как "Фара", "Ирония любви", "Сказ о розовом зайце" и многих других.

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