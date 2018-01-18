Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
18 января 2018
  • 12
  • :
  • 29
Все области
-8º Снег
днем 0º    ночью -5º
17:00
.
Aнонс

Снег и метель ожидаются сегодня местами на большей территории Казахстана18.01.2018
Общество  08:45

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории республики сохраняется неустойчивая погода, местами снег, метель, усиление ветра. Местами по республике ожидается туман, передает Kazakhstan Today.

В Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской метель, в Павлодарской туман. В Акмолинской области местами ожидается поземок, туман, сообщили в "Казгидромете".

Днем в Южно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Жамбылской, Костанайской, Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, ночью в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, отметили синоптики.
Просмотров: 2321
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
18.01.2018   08:45
Снег и метель ожидаются сегодня местами на большей территории Казахстана
17.01.2018   21:32
В ДВД прокомментировали информацию о въехавшем в ворота Акорды Porsche Cayenne
17.01.2018   21:07
Виновник резонансного ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы лишен водительских прав
17.01.2018   16:52
Силы воздушной обороны РК проводят сборы летчиков армейской авиации
17.01.2018   16:30
На Крещение в Казахстане ожидается морозная погода без осадков
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today