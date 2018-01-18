Снег и метель ожидаются сегодня местами на большей территории Казахстана

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории республики сохраняется неустойчивая погода, местами снег, метель, усиление ветра. Местами по республике ожидается туман, передает Kazakhstan Today.

В Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской метель, в Павлодарской туман. В Акмолинской области местами ожидается поземок, туман, сообщили в "Казгидромете".

Днем в Южно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Жамбылской, Костанайской, Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, ночью в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, отметили синоптики.

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