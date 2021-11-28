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Собачий приют в Алматинской области проверяют полицейские

27.11.2021, 12:05 124309
Собачий приют в Алматинской области проверяют полицейские
ТАЛДЫКОРГАН. 27 НОЯБРЯ - Собачий приют в Алматинской области проверяют полицейские. Активисты настаивают на полной дезинфекции территории приюта, а также пытаются установить, откуда привезли собак, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На территорию свинофермы, где в антисанитарных условиях содержат почти 200 четвероногих, пришли не только волонтеры, но и участковые. На базе для питомцев сейчас нет практически ничего, сообщает телеканал "КТК".
 
От голода животные грызут целлофановые пакеты, ветки, пластиковые бутылки, взрослые псы также грызут щенков. Волонтерам пока не удалось установить владельцев этого приюта. Большинству собак требуется срочное лечение.
 
На этот приют, что в 50 километрах от Алматы, зоозащитники наткнулись случайно. На небольшой свиноферме неизвестные поселили сразу 200 взрослых собак и еще два десятка щенков. Для бездомных животных тут не создали вообще никаких условий. 
 
Волонтеры говорят, что подсчитать точное количество больных собак сейчас крайне сложно. Помимо чумы, у многих животных выявили еще и другие инфекционные заболевания. Некоторых активисты забрали в ветеринарные клиники, но мест для всех просто не хватает.
 

Мы позавчера вывезли 13 щенков сначала, это столько, что нам сказал врач. Точнее, это сколько может поместиться количество собак. Двое умерли. И еще вчера, мы вывезли туда еще двоих, то есть мы постепенно вывозим тех, кому еще можно помочь", - говорит волонтер Александра Савоськина.

 
По словам активистов, на территории этой базы они стали находить трупы животных. Мертвых собак сотрудники свинофермы, как выяснилось, скидывают в яму. Правда, происходит так не со всеми псами. Порой они по несколько дней лежат на улице или в сараях. Зоозащитники говорят: есть собаки, которых просто загрызли их же сородичи. Сейчас активисты ищут организаторов этой передержки. Но информации о них слишком мало.
 

Здесь пока неизвестно, кто именно хозяин с казахстанской стороны. Но спонсируют это российские волонтеры. Они сюда присылали деньги, суммы были отправлены немалые. С их слов, около 2 миллионов рублей. Это как передержка за одну собаку - 5 тысяч рублей оплачивают за пребывание в месяц. Но эти деньги до собак не дошли. Но кто с нашей стороны владелец, мы сейчас выясняем", - говорит зоозащитник София Салихова.

 
После вмешательства волонтеров вопиющей историей заинтересовались чиновники. На месте уже побывал и участковый инспектор. Правда, зоозащитники в их помощь не особо верят. Как и в то, что удастся найти организатора приюта. Сейчас активисты настаивают на полной дезинфекции территории, а еще пытаются установить, откуда привезли собак.

Напомним: позавчера волонтеры обнаружили в Алматинской области собачий приют для так называемой "черной" передержки, где находятся более сотни выброшенных на произвол судьбы животных.  Зоозащитники обращаются к неравнодушным с призывом помочь животным, которые все без исключения нуждаются в полноценном приюте и ветеринарной помощи. 

Ранее сообщалось, что в Алматы в одном из жилых комплексов мужчина избил собаку.
 

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В Комитете госдоходов опровергли дезинформацию о контроле мобильных переводов таксистов

27.11.2021, 21:31 57727
В Комитете госдоходов опровергли дезинформацию о контроле мобильных переводов таксистов
НУР-СУЛТАН. 27 НОЯБРЯ - В Комитете государственных доходов опровергли распространенную в Сети информацию о якобы повсеместном контроле мобильных переводов лиц, занимающихся предпринимательством, в том числе частным извозом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Следует отметить, что налогообложение субъектов бизнеса максимально упрощено, таксисты могут применять специальный налоговый режим на основе патента, ставка по которому составляет всего 1% от общего дохода. К примеру, если доход составляет 300 тыс. тенге, то налог будет всего 3 тыс. тенге в месяц", - отметили в Комитете. 


 
В ведомстве подчеркнули, что при этом необязательна покупка кассового аппарата, существует несколько бесплатных мобильных версий онлайн кассовых аппаратов. Со следующего года вводится СНР с использованием мобильного приложения "e-Salyk Business". В данном приложении можно зарегистрировать ИП, выбрать режим налогообложения, приложение может использоваться в качестве кассового аппарата. Оплату налогов и платежей также можно провести с использованием данного приложения.
 

Государством с целью развития малого предпринимательства, индивидуальные предприниматели освобождены от уплаты налогов с доходов до 2023 года и объявлен мораторий на проведение проверок. В этой связи призываем предпринимателей вести легальный бизнес, отражать реальные доходы, что особенно актуально в преддверии внедрения всеобщего декларирования", - резюмировали в Комитете. 

 
Ранее сообщалось, что парламент РК принял поправки по фискализации мобильных платежей. 
 

В большинстве областей Казахстана в воскресенье ожидаются туман, сильный ветер и гололед

27.11.2021, 18:24 100144
В большинстве областей Казахстана в воскресенье ожидаются туман, сильный ветер и гололед
НУР-СУЛТАН. 27 НОЯБРЯ - В большинстве областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 28 ноября, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Под влиянием обширного антициклона на большей части республики ожидается погода без осадков, лишь на крайнем западе РК - осадки в виде дождя и снега. Также по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере с низовой метелью", - сообщает Казгидромет. 

 
В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 23-28, ночью и утром на севере области туман. 
 
В горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром туман. 
 
На западе, северо-западе Западно-Казахстанской области - туман, гололед, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Ночью на севере и востоке Акмолинской области ожидается поземок, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-западе Северо-Казахстанской области туман, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В центре Кызылординской области, днем на юге Карагандинской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В горных районах Жамбылской области ожидается туман, усиление ветра до 15-20, порывов до 23-28 метров в секунду. 
 
На севере Костанайской области - туман, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду. 
 

Избитую живодером собаку отдали другому владельцу

27.11.2021, 12:07 161785
Избитую живодером собаку отдали другому владельцу
Фото: Facebook
АЛМАТЫ. 27 НОЯБРЯ - Алматинские волонтеры отдали собаку, избитую вчера живодером в жилом комплексе "Асыл Тау", другому владельцу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Щенка забрали из УП Бостандыкского района. Везем в надёжные руки! Будем на связи", - написали волонтеры в Facebook


 
Напомним, вчера очевидцы прислали в редакцию видео, на котором мужчина избивает собаку. Данная публикация вызвала большой резонанс среди граждан. 

 
Вчера живодер публично извинился на камеру. Однако, как подчеркнул заместитель начальника ДП Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов, публикация извинений не снимает ответственности с правонарушителей.
 

В случаях, когда нарушения приобретают публичный характер и вызывают возмущение граждан, нарушители приносят извинения публично. После публикации извинений расследование продолжается и нарушители получают наказание в соответствие с законами РК. В ходе проведения проверочных мероприятий участник видео установлен - это Жаркын Сункар, 1999 года рождения. Исследование обстоятельств находится на контроле в департаменте полиции города Алматы и поручено сотрудникам ОП при УП Бостандыкского района. Питомец изъят и передан в Фонд спасения ретриверов, Retrivery Help Almaty", - написал Абдрахманов на своей странице в Facebook.


Напомним, 4 мая 2021 года в Таразе произошел зверский случай живодерства. Только что ощенившейся собаке выкололи глаза за "нарушение границ частной территории" и обезглавили новорожденных щенят. Экологический общественный союз назвал данный случай преступлением против человечности

Всего с января по сентябрь 2021 года количество зарегистрированных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными, составило 50 случаев, сразу на 13,6% больше, чем годом ранее. 

В связи с участившимися случаями живодерства мажилис РК одобрил законопроект об ответственном обращении с животными, согласно которому за жестокое обращение с животными предусмотрен штраф для физических лиц от 5 до 20 МРП, для должностных лиц - от 10 до 40 МРП.
 

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