Сотрудники ветслужбы отстреливают собак в Кокшетау

Кокшетау. 30 декабря. Kazakhstan Today - Сотрудники ветслужбы отстреливают бездомных собак в Кокшетау, передает Kazakhstan Today.
Свидетелем жестокой охоты на бездомных собак стала жительница города. По словам 17-летней девушки, на ее глазах подстрелили трех собак. Она пыталась помешать расстрелу, плакала, отгоняла животных подальше. Но сотрудников ветслужбы это не остановило, сообщает телеканал КТК.
В управлении ветеринарии заявили, что другого выхода нет, в городе участились случаи нападений бездомных животных на людей.
Между тем, по информации телеканала, в Таразе уже убивают домашних собак. В частности, местные жители нашли в огороде пса, в боку у него была игла с характерным наконечником ветслужбы. По словам хозяев, собака никогда не выходила за забор и в тот день просто гуляла по двору.
Почему на моей территории производится отстрел собак? Что за дела такие? Я уже в огород не могу выйти… Собака меня охраняла. Я сам инвалид по зрению, она ночью меня охраняла. Теперь что мне делать?" - возмущен местный житель Петр Таран.
В полиции обещают проверить все обстоятельства и разобраться в ситуации.
Ранее на жестокий отстрел собак пожаловались жители Костанайской области.
Кроме того, около Экибастуза расстреляли семейство лебедей.
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