Сотрудники ветслужбы отстреливают собак в Кокшетау

Кокшетау. 30 декабря. Kazakhstan Today - Сотрудники ветслужбы отстреливают бездомных собак в Кокшетау, передает Kazakhstan Today.

Свидетелем жестокой охоты на бездомных собак стала жительница города. По словам 17-летней девушки, на ее глазах подстрелили трех собак. Она пыталась помешать расстрелу, плакала, отгоняла животных подальше. Но сотрудников ветслужбы это не остановило, сообщает телеканал КТК .

В управлении ветеринарии заявили, что другого выхода нет, в городе участились случаи нападений бездомных животных на людей.

Между тем, по информации телеканала, в Таразе уже убивают домашних собак. В частности, местные жители нашли в огороде пса, в боку у него была игла с характерным наконечником ветслужбы. По словам хозяев, собака никогда не выходила за забор и в тот день просто гуляла по двору.

Почему на моей территории производится отстрел собак? Что за дела такие? Я уже в огород не могу выйти… Собака меня охраняла. Я сам инвалид по зрению, она ночью меня охраняла. Теперь что мне делать?" - возмущен местный житель Петр Таран.

В полиции обещают проверить все обстоятельства и разобраться в ситуации.

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