Полиция Павлодарской области разыскивает злоумышленников, отстрелявших 9 лебедей

Как сообщает Polisia.kz, данный факт зарегистрирован в управлении полиции города Экибастуза. Начата проверка, проводятся необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к факту незаконной охоты на лебедей.
В полиции уточнили, что озеро, на котором жило семейство лебедей, называется Ащыколь, находится оно вблизи Экибастуза. Арендатором, природопользователем озера является ТОО "Экибастуз ТРАНСНЭК".
Напомним, семейство лебедей, поселившееся на водоеме недалеко от города, расстреляли около Экибастуза. Неизвестный приезжал на белой "Приоре" по ночам, отстреливал лебедей из воздушки и увозил.
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