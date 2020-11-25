Полиция Павлодарской области разыскивает злоумышленников, отстрелявших 9 лебедей

Павлодар. 24 ноября. Kazakhstan Today - Полицейские Павлодарской области проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к факту незаконной охоты на лебедей, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , данный факт зарегистрирован в управлении полиции города Экибастуза. Начата проверка, проводятся необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к факту незаконной охоты на лебедей.

В полиции уточнили, что озеро, на котором жило семейство лебедей, называется Ащыколь, находится оно вблизи Экибастуза. Арендатором, природопользователем озера является ТОО "Экибастуз ТРАНСНЭК".

Напомним , семейство лебедей, поселившееся на водоеме недалеко от города, расстреляли около Экибастуза. Неизвестный приезжал на белой "Приоре" по ночам, отстреливал лебедей из воздушки и увозил.





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