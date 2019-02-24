Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - Спровоцировавшему ДТП на трассе Челябинск - Екатеринбург казахстанцу продлили арест до 1 апреля, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, ДТП произошло 29 ноября 2018 года на подъезде к Екатеринбургу. Гражданин Казахстана был за рулем большегрузного автомобиля, прицеп которого выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с тремя автомобилями, в результате чего погибли пять человек. В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе.

"Его содержание под арестом продлено до 1 апреля 2019 года. Наш консул оказывает консульско-правовую поддержку и держит этот вопрос на контроле", - сообщил Айбек Смадияров.

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