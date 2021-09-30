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Стала известна судьба дома, в котором при выселении было убито 5 человек

29.09.2021, 14:51 74575
АЛМАТЫ. 29 СЕНТЯБРЯ - В доме, где 20 сентября во время выселения хозяин расстрелял пятерых человек, временно будет проживать семья задержанного стрелка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В доме, где произошла трагедия, пока будет жить семья арестованного стрелка, сообщает "Седьмой канал".
 
По словам заместителя руководителя Палаты частных судисполнителей Алматы Руслана Исаева, решение о выселении не отменено. Оно находится на исполнении. В настоящее время документы переданы другому судебному исполнителю. 
 

Данный судебный исполнитель полностью все будет возобновлять и дальше будет. Процедура исполнения будет дальше происходить. Но здесь мы будем ждать, пока наступит правопреемник. То есть это близкие родственники взыскателя, то есть погибшего", - сказал он.

 
По информации телеканала выселение будет отсрочено также из-за приближения зимы. По закону не положено выселять людей из дома в холодное время года.

Напомним, 20 сентября в городе Алматы при исполнении судебного решения о праве собственности выселяемый житель открыл огонь из охотничьего ружья. В результате погибли пять человек, в том числе двое полицейских, судебный исполнитель и новый владелец имущества. Стороны трагедии озвучили свои версии.

23 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о трагическом происшествии в Алматы. В этот же день стало известно, что алматинского стрелка, убившего пять человек, арестовали на два месяца
 

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    В Актау снесли сквер для строительства банка

    30.09.2021, 15:04 12664
    АКТАУ. 30 СЕНТЯБРЯ - В Актау в сквере между ЗАГСом и областным акиматом полностью вырубили деревья. На данной территории полным ходом идёт строительство здания Народного банка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    На фото, которые сделали горожане 29 сентября, видно, что сквер сровняли с землёй, пишет Lada.kz.
     

    До последнего была надежда, что часть сквера сохранят, как обещали. Но нет, у них поднялась рука уничтожить его полностью", - рассказала местная жительница Анастасия Климова.

     
    В конце сентября прошлого года инициативная группа жителей 14-го микрорайона возмутилась ограждением сквера между ЗАГСом и областным акиматом. Встреча инициативной группы с городским акимом увенчалась успехом - частично ограждение в сквере начали убирать. Но позже рабочие начали копать ямы для установки ограждения в новой части, именно там, где растут плодовые деревья, судьбу которых отстаивают местные жители.
     
    Инициативная группа написала петицию в защиту зелёных насаждений, а Народный банк пообещал посадить десять новых деревьев взамен одного спиленного.
     

    Повысить статус журналистов на законодательном уровне предлагают в Казахстане

    30.09.2021, 12:35 36478
    Повысить статус журналистов на законодательном уровне предлагают в Казахстане
    НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Депутат сената Республики Казахстан Нурторе Жусип предложил законодательно повысить статус журналистов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    По словам депутата, положение журналиста в обществе законодательно не определено. В законе "О СМИ" и Трудовом кодексе страны нет статей о статусе и гарантиях журналистов. В отраслевом законе прописаны только права и обязанности журналистов. И все это при том, что у журналистов очень ответственная и нередко опасная работа, пишет "Казправда".
     
    Жусип отметил, что для развития отечественной журналистики важно повысить статус журналистов, обеспечить их социальными гарантиями и защитой. Он напомнил, что в период пандемии журналисты работали наравне с врачами, полицейскими и спасателями, но, в отличие от них, сотрудники СМИ не получали за это никаких доплат и социальных гарантий. Не могут журналисты претендовать и на получение жилья в числе льготных категорий, так как не являются ни госслужащими, ни бюджетниками, ни гражданскими служащими.
     

    Пришло время предоставить журналистам реальный статус, такой как у сотрудников суда, прокуратуры, МВД, адвокатов или нотариусов. Демократизация общества невозможна без участия и влияния средств массовой информации. Поэтому мы предлагаем обеспечить поддержку и защиту сотрудников средств массовой информации, придав им специальный социальный статус. Для этого необходимо принять закон "О статусе журналиста", - сказал депутат в своем запросе.

     

    Жители Талгара просят чиновников закрыть все карьеры вдоль реки

    30.09.2021, 09:35 67717
    ТАЛГАР. 30 СЕНТЯБРЯ - Жители Талгара просят чиновников немедленно закрыть все карьеры вдоль реки и привести русло в порядок, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    Люди жалуются, за несколько лет добычи песка и щебня рабочие буквально изуродовали берег и вырубили деревья. Сейчас местные больше всего опасаются, что в любой момент в огромные котлованы могут провалиться их дома. Чиновники говорят, что судьбой этих объектов уже заинтересовались в области и стоит немного подождать, сообщает телеканал КТК
     
    У местного карьера жители Талгара собираются практически каждую неделю. Люди пристально осматривают берег реки. Боятся, что он может в любой момент обвалиться. А вместе с ним в глубокий овраг уйдут и все их строения. 
     

    Они копают, вот видите, какая высота - 30-40 метров. И вода все подмывает и разрушает берег. Люди рядом живут. Куда они потом пойдут? Кто им поможет с этими домами? Пыль, шум. Работают круглосуточно, хотя, мне кажется, они так работать не имеют права. Вода идет - и берег обваливается", - говорит местная жительница Любовь Банникова. 

     
    С карьерами люди борются уже не первый год. И пока безрезультатно. Возмущенные говорят, за последние годы рабочие почти полностью уничтожили территорию близ талгарской реки: снесли десятки деревьев, повредили трубы. А еще оставили после себя груду мусора и камней. 
     

    В 2015 году было укрепление берегов. И относительно недавно, в 2015, по устным комментариям сотрудников акимата, было выделено порядка 600 миллионов тенге, в 2018-2019 годах было выделено порядка 300 миллионов. То есть это то, что я сама слышала. И получается: за последние шесть лет было выделено около миллиарда тенге. А платят ли такие налоги недропользователи, чтобы выделять из бюджета такие средства на укрепление берегов?" - говорит Айман Жарылкасынова. 

     
    Сколько компаний сейчас разрабатывают карьер и вывозят из него песок и щебень, жители точно не знают. В местной администрации им постоянно озвучивают разные цифры. Только от этого талгарцам все равно не легче. Жалуются люди и на это предприятие, которое тоже не дает свободно дышать и спокойно спать. Только фирма все обвинения отрицает. 
     

    К нам приезжали специалисты и проводили необходимые замеры воздуха и шума. И вы сами можете слышать, что сильного грохота нет. И потом это промзона. И даже если вы дальше уйдете, нет шума. Мы работаем на своей территории, и у нас порядок. Мы ничего не рушили и не сносили. Пыли нет, потому что все по несколько раз в день поливается", - сказал директор ТОО "Береке Тас" Каир Меирбеков. 

     
    В компании заявляют, что в течение трех лет все работы на этом участке будут полностью завершены. В свою очередь, чиновники говорят, что сейчас талгарскими карьерами заинтересовались в области. На место уже выезжала специальная комиссия. 
     

    Вдоль русла реки Талгар работало два карьера, один из них сейчас закрыт. По второму объекту была комиссия, приезжали представители из департамента экологии, СЭС, а также земельная инспекция. Все мы встречались с жителями, и тогда специалисты не выявили никаких нарушений, все было в допустимых пределах. Но мы ждем окончательного решения, и только после будут приняты меры", - сообщил замакима Талгарского района Ермек Толкынов. 

     
    Местных жителей заявления чиновников больше не устраивают. Они намерены закрыть все карьеры в округе. И после начать постепенно облагораживать берег реки. Несколько активистов уже обратилось с жалобой к главе государства и в областную прокуратуру, говорится в сюжете.
     

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