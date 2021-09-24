Алматинского стрелка, убившего пять человек, арестовали на два месяца

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АЛМАТЫ. 23 СЕНТЯБРЯ - Специализированный межрайонный следственный суд Алматы постановил арестовать подозреваемого в убийстве пяти человек во время стрельбы в микрорайоне Акбулак сроком на два месяца. Срок меры пресечения исчисляется с 20 сентября, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним: 20 сентября в городе Алматы при исполнении судебного решения о праве собственности выселяемый житель открыл огонь из охотничьего ружья. В результате погибли пять человек, в том числе двое полицейских, судебный исполнитель и новый владелец имущества. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство в отношении двух и более лиц). Стороны трагедии озвучили свои версии.

23 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о трагическом происшествии в Алматы.





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