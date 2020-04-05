Стали известны подробности о первом летальном случае в Туркестанской области

Туркестан. 4 апреля. Kazakhstan Today - Подробности о первом летальном случае в Туркестанской области сообщил ресурс coronavirus2020.kz, передает Kazakhstan Today.

К сожалению, сегодня утром от коронавирусной инфекции скончался житель Жетысайского района, 1956 года рождения, пенсионер. Пациент был госпитализирован 29 марта. У него была диагностирована пневмония, вызванная коронавирусом. Также у больного имелось сопутствующее заболевание - сахарный диабет, гипертония. У пациента были взяты анализы и проведены лечебные мероприятия. Сегодня утром состояние больного ухудшилось, и он скончался. До госпитализации больной лечился дома самостоятельно, скрыв факт прибытия 15 марта из Алматы", - говорится в сообщении.

По последним данным, в Туркестанской области зарегистрировано 23 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день 11 случаев зарегистрированы в Жетысайском районе, 2 в городе Кентау, 1 в городе Арыси, 4 в Махтааральском, 1 в Ордабасинском, 2 в Сайрамском, 1 в Сарыагашском районах. Все они контактировали с больными, у которых ранее подтвердили COVID-19.

В настоящее время пациенты изолированы и получают лечение. Также принимаются меры по выявлению и изоляции граждан, кто был в контакте с заболевшими.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства