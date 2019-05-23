Стартовал конкурс "Жасампаз елдін жастары" среди журналистов и блогеров (ВИДЕО)

Алматы. 22 мая. Kazakhstan Today - Стартовал конкурс "Жасампаз елдін жастары" среди журналистов и блогеров, передает Kazakhstan Today.

Он приурочен к Году молодежи, объявленному Елбасы, и профессиональному празднику работников средств массовой информации, который традиционно отмечается 28 июня. Нужно предоставить материалы, посвященные социально-экономической поддержке, жизни и достижениям активной молодежи Казахстана.

"Каждый год в преддверии Дня работников связи и информации мы проводим подобные конкурсы, чтобы раскрыть творческий потенциал журналистов в той или иной сфере. Для нас это очень важно", - сказал руководитель отдела коммуникационных практик управления общественного развития города Алматы Ерлан Кокамбаев.

Конкурс "Жасампаз елдін жастары" проходит по семи номинациям. В их числе "Лучший телевизионный сюжет", "Лучшая публикация в печатных СМИ", "Лучший радиоматериал", "Лучшая публикация информационных агентств", "Лучшая публикация в социальных сетях", "Лучший фотоматериал" и "Лучший вайн". Победитель каждой из номинаций получит миллион тенге. Таким образом, общий призовой фонд составляет семь миллионов тенге.





Общий призовой фонд будет распределен в семи номинациях. На каждую номинацию по 1 млн тенге. Каждый участник может прислать не более трёх работ на каждую номинацию", - поведал генеральный директор ОФ "Qadam Intech" Максат Дуйсепаев.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать онлайн-заявку на сайте www.jasampazjastar.kz. Оценивать работы будет специально созданная комиссия. Будет учитываться объективность материала, постановка проблемы и ее всестороннее освещение, вызванный публикацией или сюжетом общественный резонанс и многое другое.

Заявки принимаются до 21 июня.

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