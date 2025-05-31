Столичные школы закрепляли за клиниками без лицензий

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Караганда. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе судебного процесса приемные дети из патронатной семьи дали показания против своих опекунов. По материалам дела они жестоко издевались над ними, избивали и вынуждали питаться продуктами с навозом, - В ходе судебного процесса приемные дети из патронатной семьи дали показания против своих опекунов. По материалам дела они жестоко издевались над ними, избивали и вынуждали питаться продуктами с навозом, сообщает телеканал КТК.





На скамье подсудимых - 45-летний мужчина, его супруга и дочь. Судят семью за истязание, причинение тяжкого вреда здоровью и мошенничество. Так как деньги, которые государство выделяло на содержание детей, глава семейства тратил на букмекерские ставки и лотерейные билеты", - говорится в сюжете.





Шестеро сирот (старшему из которых сейчас 16, младшему 11 лет) рассказали, что им пришлось пережить в патронатной семье. Детский кошмар длился целых 5 лет. Эксперты насчитали от 19 до 47 шрамов на теле каждого ребенка.





Потерпевшие рассказали, что их били и заставляли употреблять в пищу навоз. Ребята признаются, что часто не слушались и даже убегали из дома, но не могут понять, за что именно их наказывали так жестоко.





В детском доме семейного типа правила царили суровые. Домашним туалетом могли пользоваться только опекуны и их родные дети. Приемные ходили на улицу и ели отдельно - в той же комнате, где и спали. Меню тоже сильно различалось. Главное правило: всех членов патронатной семьи называть по имени-отчеству. Особый почет должны были проявлять к родным детям", - отмечает КТК.





Мальчики рассказали, что за это время на выделенные государством пособия им обновляли только сапоги для уборки сарая. Лишь однажды купили новые кроссовки. Почти вся одежда была ношеной.





Подсудимые же возражают: мол, дети все преувеличивают. Они воспитывали их со всей душой. Записывали в спортивные и музыкальные кружки. Глава семейства и вовсе считает, что смог показать настоящую отцовскую любовь.





Неизвестно, сколько это могло продлиться, если бы однажды своих троих внуков не решила навестить их бабушка. После визита в патронатную семью как раз все и раскрылось. Троих детей она забрала с собой. Еще троих снова вернули в детский дом.





В приемную семьи дети попали в 2018 году, уголовное дело завели только в 2023 году, и вот сейчас его рассматривают в суде. В нескольких показаниях они не раз заверяли, что рассказывали о побоях учителям и врачам, у которых лечились. Но никто им так и не помог, сообщает телеканал.





Напомним, в июне 2024 года уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева рассказала жуткие подробности истязания приемных детей в Шымкенте.



