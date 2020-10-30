Суд обязал Bek Air вернуть пассажирам почти 34 млн тенге

Алматы. 29 октября. Kazakhstan Today - Турксибский районный суд Алматы удовлетворил иск комитета по защите прав потребителей (КЗПП) Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан к авиакомпании АО Bek Air по возврату стоимости билетов на отмененные рейсы в полном объеме, передает Kazakhstan Today.

КЗПП представлял интересы 535 человек, сумма иска составила 33,8 млн тенге.

По информации телеканала КТК , днем ранее прокурор поддержал исковые требования КЗПП к авиакомпании Bek Air, а именно: признать право потребителей услуг АО Bek Air на возмещение полной стоимости ранее приобретенных билетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителя; понудить ответчика возместить полную стоимость ранее приобретенных билетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителя; взыскать с АО Bek Air суммы, уплаченные за авиабилеты, в пользу потребителей. Отметим, что это третий иск КЗПП к авиакомпании.

Ранее, 15 и 26 октября 2020 года, апелляционная судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда оставила без удовлетворения апелляционные жалобы АО Bek Air , а решения суда первой инстанции - без изменений.

Таким образом, решения суда по первому и второму искам КЗПП к Bek Air вступили в силу.

Далее осуществление возврата денежных средств будет производиться в соответствии с законом "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", согласно которому исполнение судебных решений судебными исполнителями должно быть закончено не более чем в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства, за исключением исполнительных документов о периодических взысканиях, а также кроме случаев, когда законодательными актами установлены иные сроки исполнения.

В связи с ежедневным поступлением жалоб от клиентов авиакомпании, ведомство намерено подать в суд четвертый иск.





Напомним, 27 декабря 2019 года борт авиакомпании Bek Air, следовавший рейсом Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение.

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