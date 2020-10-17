Компания Bek Air опять проиграла суд против Комитета по защите прав потребителей

Алматы. 16 октября. Kazakhstan Today - Апелляционная коллегия оставила без изменения решение суда по иску Комитета по защите прав потребителей (КЗПП) к АО "Bek Air", передает Kazakhstan Today.

В Министерстве торговли и интеграции Казахстана рассказали, что заключительное заседание апелляционной судебной коллегии по гражданским делам городского суда Алматы состоялось 15 октября. Суд вынес решение об оставлении решения суда первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу АО "Bek Air" без удовлетворения.

Решение суда вступает в силу с момента оглашения.

КЗПП 21 февраля 2020 года подал в суд иск, в котором представлял интересы 909 потребителей, купивших билеты на общую сумму 54,2 млн тенге.

17 июня Турксибский районный суд Алматы удовлетворил иск, на что 15 июля АО "Bek Air" подало апелляционную жалобу.

Сейчас в апелляционной судебной коллегии Алматинского городского суда на рассмотрении находится апелляционная жалоба АО "Bek Air" ко второму иску комитета. Очередное заседание назначено на 21 октября.

Третий иск к АО "Bek Air" рассматривает Турксибский районный суд Алматы. Комитет представляет интересы 535 потребителей, сумма иска - 33,8 млн тенге. Очередное заседание назначено на 28 октября.

Напомним, 27 декабря 2019 года борт авиакомпании "Bek Air", следовавший рейсом Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение.

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