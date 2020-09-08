Система Orphus

Суд США по южному округу Нью-Йорка вынес очередное постановление против Ильяса и Виктора Храпуновых

07.09.2020, 09:37 6589
Суд США по южному округу Нью-Йорка вынес очередное постановление против Ильяса и Виктора Храпуновых
Фото: diapazon.kz
Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - 3 сентября 2020 года Окружной суд США по южному округу Нью-Йорка вынес очередное постановление против Ильяса и Виктора Храпуновых о назначении штрафа за нарушение порядка судопроизводства, сообщили в Министерстве юстиции, передает Kazakhstan Today.
 

Судья Кэтрин Паркер пришла к выводу о том, что Храпуновы нарушили многочисленные юридические обязательства, намеренно уничтожали доказательства и давали лживые показания о том, что не имеют доступа к некоторым документам. Суд также установил, что Храпуновы нарушили некоторые судебные постановления по этому делу, включая запрет на несанкционированное распространение конфиденциальных показаний Ильясом Храпуновым", - сообщили в Минюсте.

 
Как отметили в ведомстве, решение от 3 сентября является продолжением в ряду постановлений суда о назначении штрафа в отношении Храпуновых и Аблязова за неправомерное поведение и нарушение порядка судопроизводства, вынесенных в мае и июле 2019 года. Данное решение является пятым по счету.
 
Окончательный размер штрафа будет установлен после представления истцами суммы понесенных судебных затрат.
 
Как напомнили в Минюсте, судебное разбирательство "Flatotel" в Нью-Йорке было инициировано Министерством юстиции Республики Казахстан (от имени акимата Алматы) совместно с АО "БТА Банк" (истцы) более четырех лет назад по обвинению Аблязова, Храпуновых и их преступных сообщников в отмывании украденных денег в США.
 

Аблязов похитил миллиарды долларов у БТА путем выдачи фиктивных кредитов, за что он уже был осужден в Казахстане и признан виновным судами Соединенного Королевства. В ходе разбирательств в США истцы собрали дополнительные существенные доказательства преступлений Аблязова, а также обеспечили показания многочисленных свидетелей", - говорится в сообщении.

 

Истцы высоко оценивают пристальное внимание суда к представляемым доказательствам. Аблязов, Храпуновы и их сообщники неоднократно отказывались добросовестно участвовать в судебном процессе и нарушали многочисленные судебные постановления. Несмотря на умышленное уничтожение части доказательств, объем документов, подтверждающих их причастность к совершению преступлений, достаточен. Истцы с нетерпением ждут возможность представить эти доказательства суду присяжных Нью-Йорка", - прокомментировал консультант правительства РК - партнер "Boies Schiller Flexner LLP" Мэттью Шварц.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая