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Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - 3 сентября 2020 года Окружной суд США по южному округу Нью-Йорка вынес очередное постановление против Ильяса и Виктора Храпуновых о назначении штрафа за нарушение порядка судопроизводства, сообщили в Министерстве юстиции, передает Kazakhstan Today.

Судья Кэтрин Паркер пришла к выводу о том, что Храпуновы нарушили многочисленные юридические обязательства, намеренно уничтожали доказательства и давали лживые показания о том, что не имеют доступа к некоторым документам. Суд также установил, что Храпуновы нарушили некоторые судебные постановления по этому делу, включая запрет на несанкционированное распространение конфиденциальных показаний Ильясом Храпуновым", - сообщили в Минюсте.

Как отметили в ведомстве, решение от 3 сентября является продолжением в ряду постановлений суда о назначении штрафа в отношении Храпуновых и Аблязова за неправомерное поведение и нарушение порядка судопроизводства, вынесенных в мае и июле 2019 года. Данное решение является пятым по счету.

Окончательный размер штрафа будет установлен после представления истцами суммы понесенных судебных затрат.

Как напомнили в Минюсте, судебное разбирательство "Flatotel" в Нью-Йорке было инициировано Министерством юстиции Республики Казахстан (от имени акимата Алматы) совместно с АО "БТА Банк" (истцы) более четырех лет назад по обвинению Аблязова, Храпуновых и их преступных сообщников в отмывании украденных денег в США.

Аблязов похитил миллиарды долларов у БТА путем выдачи фиктивных кредитов, за что он уже был осужден в Казахстане и признан виновным судами Соединенного Королевства. В ходе разбирательств в США истцы собрали дополнительные существенные доказательства преступлений Аблязова, а также обеспечили показания многочисленных свидетелей", - говорится в сообщении.

Истцы высоко оценивают пристальное внимание суда к представляемым доказательствам. Аблязов, Храпуновы и их сообщники неоднократно отказывались добросовестно участвовать в судебном процессе и нарушали многочисленные судебные постановления. Несмотря на умышленное уничтожение части доказательств, объем документов, подтверждающих их причастность к совершению преступлений, достаточен. Истцы с нетерпением ждут возможность представить эти доказательства суду присяжных Нью-Йорка", - прокомментировал консультант правительства РК - партнер "Boies Schiller Flexner LLP" Мэттью Шварц.

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