30.07.2025, 12:25 60771
Суд удовлетворил представление о сокращении срока наказания Байжанову
Фото: Depositphotos
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Степногорск. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Степногорский городской суд рассмотрел представление учреждения уголовно-исполнительной системы о сокращении срока отбывания наказания осужденному Бахытжану Байжанову с применением закона "Об амнистии", сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, 13 мая 2024 года он был осужден приговором СМУС по статье 432 УК (Укрывательство преступления) на 4 года лишения свободы.
Суд удовлетворил представление на осужденного Б. по следующим основаниям. В соответствии с частью 2 статьи 78 УК, лицам осужденным за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, может быть сокращен срок наказания. В силу закона РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК", сроки или размеры неотбытой части основного наказания в случае возмещения ущерба либо при их отсутствии сокращаются по тяжким преступлениям - на одну третью часть", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приговором суда взысканные с осужденного принудительный платеж и процессуальные издержки возмещены в полном объеме.
Постановлением суда представление учреждения УИС о сокращении срока наказания осужденному Б. удовлетворено. В соответствии с законом "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК" осужденному Б. сокращена неотбытая часть срока наказания на 1/3 часть и окончательно к отбытию определен срок 1 год 4 месяца 17 дней лишения свободы", - уточнили в суде.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, кого не коснется амнистия в Казахстане.
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31.07.2025, 11:44 5676
Вы обещали нас не разлучать - воспитанники детского дома в Баганашыле записали видеообращение
Фото: Кадр из видео
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Алматы. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Воспитанники детского дома в Баганашыле записали новое видеообращение, в котором просят не разлучать их и говорят, что их обещали оставить в Алматы.
Мы обращаемся к вам с просьбой о том, чтобы нашу семью оставили вместе. Ведь вы обещали, что нас никто не будет разлучать на время ремонта. А сейчас нам поступает совсем другая информация. У нас есть два корпуса, один из которых в данный момент пустует. Так почему же не отремонтировать сначала его и не переселить всех детей туда, а потом начать реконструкцию основного здания? Если вы хотели сделать удобный вариант, то этот - самый лучший", - заявили воспитанники.
По их словам, представители администрации президента обещали им, что ремонт начнется минимум весной следующего года.
Помимо этого, нас заверяли в том, что нас либо переселят либо в другой корпус, либо построят домики семейного типа для всех детей", - говорят дети.
Обращение детей прокомментировали в акимате Алматы.
Воспитанники детского дома "Баганашыл" продолжат проживать на территории своего центра и учиться в городе Алматы. В настоящее время акиматами города Алматы и Алматинской области проводятся работы по передаче объекта", - заверили в акимате.
Там уточнили, что в целях создания для воспитанников современных и безопасных условий запланирована комплексная реконструкция здания детского дома. Работы начнутся в следующем году в связи с необходимостью проведения технического обследования, подготовки проектно-сметной документации, государственной экспертизы и конкурсных процедур.
Вопрос временного размещения детей на период проведения восстановительных работ в здании детского дома будет решаться с учетом требований безопасности и обеспечения необходимых условий проживания. Детей разлучать не будут. Обучение воспитанников будет продолжаться в тех же школах города Алматы, где они учатся сейчас. Переезд детей из здания детского дома в город Конаев не рассматривается", - подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что обеспечение безопасности и комфортных условий проживания детей остается приоритетом акимата города Алматы и Министерства просвещения, а также, что ситуация с обучением и проживанием детей находится под постоянным контролем.
Напомним, общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео, на котором видно, что детей выселяли с участием большого количества полицейских, при этом полиция применяла силовые меры к воспитанникам детдома, которые отказывались уезжать.
Так выглядит "добровольное переселение"? Любые действия в отношении детей без их согласия - нарушение как Конвенции ООН, так и законов Казахстана", - заявила Саин.
По поручению президента переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев был отменен.
Общественница и волонтер Ольга Аринбасарова, которая непосредственно находилась на месте событий, в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказала, как действовали полицейские, в чем, по ее мнению, причина такого "рвения" властей и какое наказание должны понести чиновники, отдавшие приказ полицейским разобраться с детьми.
По словам Аринбасаровой, полиция действовала так жестко, словно противостояла преступникам, а не детям-сиротам, которые остались без попечения родителей.
По мнению депутата мажилиса Ирина Смирновой, полиция превысила полномочия.
Напомним, в начале года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашыле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Комментируя переселение детей, в облакимате сослались на то, что здание, построенное в 1963 году, признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.
По результатам технического обследования, проведенного ТОО "Астана құрылыс сервис" в 2024 году, в несущих конструкциях выявлены трещины, а инженерные сети - системы отопления и водоснабжения - полностью изношены и не подлежат восстановлению. Объект не соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям", - заявили в акимате.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек.
Вы же обещали, что не будете трогать детей! Не прошло и трех месяцев с тех пор, как чиновники Алматинской области заверили, что детей из детского дома в Баганашыле Бостандыкского района Алматы не будут переселять. Однако теперь выходит приказ управления образования Алматинской области №494 от 10 июля 2025 года "Об изменении местонахождения КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах". Согласно приказу, областной центр из Баганашыла переносится в город Конаев", - написал депутат на своей странице в соцсетях.
Депутат также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашыле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
Я жду официальных разъяснений! Я требую пояснения от акимата Алматинской области и лично от акима!" - возмутился мажилисмен.
Ситуацию с выселением воспитанников детского дома также прокомментировал заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев.
В Министерстве внутренних дел на запрос информационного агентства Kazakhstan Today об участии полиции в выселении сирот ответили, что по данному факту проводится проверка.
31.07.2025, 08:37 13761
В Казахстане ожидается спад жары
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Под влиянием циклона жаркие летние дни в Казахстане сменились дождями с грозами. И даже на юге страны наблюдается спад жары. В ближайшие дни циклон сохранит свое влияние, сообщает Казгидромет.
Обладая небольшими скоростями, в ближайшие дни циклон будет сохранять свое влияние практически на всей территории РК - пройдут дожди, на севере, востоке республики местами сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, со 2 августа в тыл циклону начнет смещаться северный антициклон, в связи с которым ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха на севере страны днем до 15-20 градусов тепла.
Сегодня дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана. На севере, северо-западе, в центре ожидается сильный дождь, на севере, северо-западе, востоке возможен шквал и выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, днем на юге, юго-западе страны ожидается пыльная буря. На севере РК в ночные и утренние часы прогнозируется туман.
Днем на юге области Абай и в Восточно-Казахстанской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара 35 градусов.
В большинстве областей сохраняется высокая пожарная опасность.
В Астане: дождь, +22-24 °C.
В Алматы: дождь, +30-32 °C.
В Шымкенте: без осадков, +34-36 °C.
30.07.2025, 20:35 42106
Air Astana и China Southern Airlines подписали соглашение о код-шеринге
Пассажирам станет еще удобнее планировать путешествия
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Air Astana и China Southern Airlines подписали соглашение о код-шеринге, начав сотрудничество на ключевых маршрутах, соединяющих Китай и Казахстан. Благодаря соглашению пассажирам станет еще удобнее планировать путешествия, сообщает пресс-служба казахстанской авиакомпании
Авиакомпании будут размещать свои коды на рейсах, выполняемых партнером.
Air Astana (KC):
- Алматы - Пекин / Урумчи / Гуанчжоу
- Астана - Пекин / Урумчи
China Southern (CZ):
- Гуанчжоу / Пекин / Сиань - Алматы
- Гуанчжоу / Урумчи - Астана
Китай всегда был стратегически важным рынком для Air Astana. Сотрудничество с China Southern Airlines будет способствовать развитию торговли, туризма и культурных связей, а также знаменует новый этап авиационного партнерства между двумя странами", - прокомментировал событие главный исполнительный директор группы Air Astana Питер Фостер.
В свою очередь президент и главный исполнительный директор China Southern Airlines Хань Вэньшэн отметил, что код-шеринговое соглашение с Air Astana позволит его компании расширить присутствие в Казахстане и увеличить частоту рейсов.
Это стратегическое сотрудничество, основанное на объединении сильных сторон обеих авиакомпаний, и важный шаг в развитии авиационной интеграции между Китаем и Казахстаном в рамках инициативы "Один пояс-один путь", - сказал Хань Вэньшэн.
Напомним, в мае казахстанский лоукостер FlyArystan открыл новый международный маршрут по направлению Алматы - Инин (Кульджа) - Алматы.
Справка: код-шеринг (Codeshare agreement) - это "обмен кодами", соглашение между двумя или более авиакомпаниями, которое позволяет авиакомпаниям объединять свои коды и использовать рейс совместно.
30.07.2025, 16:42 49826
Зачем в Алматы покрасили газон
Фото: Depositphotos
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Алматы. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В аппарате акима Медеуского района города Алматы объяснили, зачем в мегаполисе покрасили газон, передает корреспондент агентства.
С учетом засушливого лета в этом году для поддержания эстетического вида газона в Медеуском районе применяется специальное средство пищевого красителя с удобрениями. Данное средство изготовлено на основе органических пигментов, не содержит токсичных веществ и безопасно для людей и животных. Оно придает травяному покрову зеленый оттенок, сохраняя ухоженный вид. Продукт прошел сертификацию и широко используется в странах с жарким климатом, таких как США, ОАЭ, Испания и Южная Корея, где озеленение сталкивается с подобными погодными вызовами", - сообщили в ведомстве.
Подчеркивается, что меры направлены на поддержание внешнего облика района в условиях климатических ограничений.
Ранее в Сети распространилось видео, на котором можно увидеть, как мужчина красит газон.
30.07.2025, 16:22 51251
В Алматы часть улицы Пушкина станет пешеходной аллеей
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Алматы. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы часть улицы Пушкина после завершения реконструкции станет пешеходной аллеей, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
С 31 июля 2025 года движение автотранспорта по восточной стороне проезжей части улицы Пушкина будет временно прекращено в связи с проведением строительно-монтажных работ. После завершения реконструкции участок будет преобразован в пешеходную зону и закрыт для движения транспорта на постоянной основе", - проинформировали в управлении развития общественных пространств города.
Подчеркивается, что на период проведения работ движение транспорта будет организовано по западной стороне улицы Пушкина в южном направлении в одностороннем порядке.
Ранее в акимате мегаполиса объяснили, почему в городе Алматы в микрорайоне Казахфильм на улице Исиналиева меняют хороший асфальт, хотя дорожное покрытие здесь находилось в удовлетворительном состоянии.
30.07.2025, 08:08 68546
Дожди с грозами и пыльные бури прогнозируют сегодня синоптики
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на большей части территории Казахстана ожидаются дожди с грозами, на юге страны возможны пыльные бури, сообщает РГП "Казгидромет".
На севере, востоке, в центре ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможен шквал и выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на юге страны ожидается пыльная буря. На севере и в центре РК в ночные и утренние часы прогнозируется туман", - сообщают синоптики.
Днем на юге области Абай и Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара 36 градусов.
В области Абай, на востоке Восточно-Казахстанской, на западе, востоке Костанайской, на западе, юго-востоке Павлодарской, на севере Карагандинской, на юге Мангистауской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, в области Жетысу, на севере, западе, востоке Жамбылской, на западе, юге, востоке Карагандинской, на юге Актюбинской областей и области Улытау, на юге, севере, востоке Атырауской, на севере, западе, в центре Мангистауской, на юге Костанайской областей, на северо-западе, юге, в центре области Абай, на западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза, град, температура воздуха +21-23 °C.
В Алматы переменная облачность, дождь, гроза, днем +30-32 °C.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков, днем +34-36 °C.
29.07.2025, 20:34 89936
В Алматы прошла презентация 138-й Кантонской ярмарки
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Алматы. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 29 июля 2025 года в Алматы в банкетном зале отеля InterContinental прошла презентация 138-й Кантонской ярмарки - одного из крупнейших мировых мероприятий в сфере оптовой торговли. В мероприятии приняли участие представители бизнеса, государственных структур, а также зарубежные гости и спикеры.
С приветственными словами и презентациями на встрече выступили:
- Кенжебеков Толеген, заместитель акима города Конаева;
- Руденко Олег, начальник отдела международного сотрудничества палаты предпринимателей "Атамекен" города Алматы;
- Ма Вэньпин, второй секретарь отдела по торгово-экономическим вопросам посольства Китайской Народной Республики в Республике Казахстан;
- Лю СяоМинь, выставочный директор Центра внешней торговли Китая;
- Галина Зкрияева, основатель холдинга Jeti Aspan и генеральный директор Galmart.
Кантонская ярмарка, также известная как Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров, проводится в Гуанчжоу с 1957 года и является крупнейшей и старейшей торговой выставкой КНР. Она проходит дважды в год - весной и осенью - и объединяет десятки тысяч компаний из более чем 229 стран и регионов мира. Ярмарка славится своим масштабом, широчайшим ассортиментом продукции - от промышленного оборудования и электроники до товаров народного потребления и инновационных решений - и высоким уровнем организации. Это мероприятие называют "барометром" внешней торговли Китая и платформой для установления новых деловых связей.
Общий объем экспортных сделок, заключенных на ярмарке за все время ее существования, превышает 1,5 триллиона долларов США, а число посетителей исчисляется сотнями тысяч. Участие в Кантонской ярмарке открывает доступ к крупнейшим рынкам мира, помогает найти новых партнеров, заключить выгодные контракты и изучить современные тенденции в международной торговле.
Презентация в Алматы стала отличной возможностью для казахстанских предпринимателей узнать больше о возможностях участия в ярмарке, задать вопросы организаторам и наладить новые деловые контакты. Проведение подобных мероприятий способствует укреплению экономических связей между Казахстаном и Китаем, а также поддерживает развитие международного бизнеса.
29.07.2025, 15:12 93671
В Казахстане намерены ввести лицензирование частных агентств занятости
В Казахстане официально зарегистрировано более 60 агентств, которые занимаются вывозом казахстанцев на работу за рубеж
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскар Биахметов в ходе пресс-конференции в правительстве заявил о том, что в стране намерены ввести лицензирование частных агентств занятости, передает корреспондент агентства.
В соответствии с законодательством право вывоза рабочей силы за рубеж имеют частные агентства занятости (...) Но здесь, конечно, есть проблемы - у нас работа частных агентств занятости не лицензируется (...) Часто бывают проблемы, что они берут деньги казахстанцев, но, к сожалению, оставляют их один на один с их проблемами за рубежом, не содействуют их возвращению, и поэтому у нас стоит вопрос о лицензировании их деятельности", - заявил спикер.
По его словам, в Казахстане официально зарегистрировано более 60 агентств, которые занимаются в частном порядке вывозом казахстанцев на работу за рубеж. В основном, отметил вице-министр, такие агентства зарегистрированы в Астане, Алматы и Карагандинской области.
В последнее время в основном в Великобританию, страны Европы - Германию, Чехию есть немного", - добавил Аскар Биахметов.
Ранее казахстанка в поисках работы едва не попала в трудовое рабство в Камбодже.
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