Суицид и беременность после изнасилования: Закиева рассказала об ужасающих случаях обращения с детьми в Туркестанской области

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Туркестан. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченный по правам детей Казахстана Динара Закиева, подводя итоги изучения реализации норм закона и анализа системы защиты детей в Туркестанской области, - Уполномоченный по правам детей Казахстана Динара Закиева, подводя итоги изучения реализации норм закона и анализа системы защиты детей в Туркестанской области, рассказала о жутких случаях обращения с несовершеннолетними в регионе.





По словам детского омбудсмена, в сельской школе района Сарыагаш дети в ходе опроса сообщили в анкетах о буллинге, вымогательствах. В этой же школе весной мальчик совершил суицид. Также весной выявили беременность у 15-летней девочки в результате изнасилования. При этом Закиева обратила внимание, что ранее оба ученика в своих рисунках, которые собирали психологи, сигнализировали о том, что им плохо.





Однако должного внимания на это никто не обратил, с социальными работниками, опекой, ИДН не отработали. Эти слова, рисунки - это ведь крик о помощи, но их не услышали", - подчеркнула омбудсмен.





Кроме того, в сельской школе района Толеби четверо детей из одного класса писали, что их бьют, в том числе палкой, что они подвергаются жестокому обращению дома. Однако в уполномоченные органы психологи и администрация школы не сообщили, необходимую работу не провели.





В школе Сайрамского района девочка совершила попытку суицида, но никакой дальнейшей работы, включая привлечение служб здравоохранения и психиатров, не было.





В результате все эти проблемы прежде всего мы продемонстрировали руководителю открытого в августе центра психологической поддержки (…) По двум фактам полиция возбуждает дела. Также считаю, что департамент качества образования должен привлечь к ответственности руководство школ за несообщение и отсутствие реагирования", - заявила Закиева.





Также уполномоченный по правам детей негативно оценила работу комиссии по делам несовершеннолетних и привела следующие примеры.





В Туркестане ребенка с инвалидностью мама оставляла на рынке, заставляя просить милостыню. В городе Ленгере 10 детей живут в антисанитарных и опасных условиях. По словам соседей, мама злоупотребляла алкоголем. Органы опеки, патронажа не посещали эту семью, хотя там 4 малолетних детей. Дети живут без света и еды, в доме сыро. В Келесском районе девочка, родившая ребенка в 13 лет в результате изнасилования, с начала года не ходит в школу. Заместитель директора школы, несмотря на осведомленность о ситуации, не принял никаких мер и не передал дело в комиссию по делам несовершеннолетних", - привела ужасающие факты Динара Закиева.





Также она остановилась на вопросе уличных туалетов в детских образовательных учреждениях.





В Министерство просвещения область, стоит отметить, как и многие другие регионы, отчитывается о том, что в учреждениях не осталось ни одного надворного туалета. Реальная картина показывает, что практически в каждой школе и интернате дети пользуются только надворными туалетами, которые находятся в ужасном состоянии. Ключи от внутреннего туалета у директора, и, как сказали дети, пользоваться им можно только с его разрешения. Ясно, что данная проблема связана с водой, канализацией, но важно открыто показывать реальную картину и проблемы, из-за которых этот вопрос не решается", - добавила Закиева.





Напомним, в Алматы сразу три девочки за неделю совершили суицид. Также счеты с жизнью свели два парня, сбросившись с высотки. В Астане девочки-подростки едва не довели сверстницу до суицида.





В Улытау опекунша несколько лет держала усыновленных детей в рабстве. Дети не посещали школу. В Атырау 15-летнюю школьницу насильно выдали замуж. Предположительно, девушка забеременела после изнасилования. В области Жетысу был задержан подозреваемый в изнасиловании ребенка. По распространенной информации, задержанный - один из руководителей регионального филиала крупной политической партии Казахстана. По неподтвержденным данным, жертвой партийца стал семилетний мальчик.



