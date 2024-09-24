23.09.2024, 19:17 26916
Едва не довели до суицида: в Астане девочки-подростки напали на ровесницу
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане группа девочек-подростков напала на ровесницу. В фонд "Не молчи" обратилась мама 14-летней девочки и юрист семьи.
25 августа 6 девочек позвали ровесницу на "разговор", завели ее в нежилое помещение, где нет камер, издевались и избивали. После чего вытолкали во двор, заставляли извиняться на видео.
Били по лицу, девочка никогда не дралась, впала в ступор и не смогла уйти, так как ее окружили шестеро девочек в каких-то отдельных местах, в которых продолжали избивать, они знали о камерах и прикрывали их жилеткой - уже такие расчетливые и обученные они прекрасно знают о последствиях и о том, как уйти от ответственности!" - рассказала мама пострадавшей.
Толчки, избиения, дергания и оскорбления продолжались 1,5 часа.
После этого девочка поднялась на 30-й этаж, пробыла там полчаса, остановилась и не прыгнула. Вернулась домой и позвонила подруге, рассказав ей о произошедшем", - пересказывают историю в фонде.
На следующий день она рассказала маме, которая подняла все видеозаписи и сразу обратилась в РУВД Алматинского района.
Судмедэкспертиза прошла только 30 августа, но даже тогда спустя 5 дней на теле были царапины и синяк. Следователь ничего не объясняет, не говорит о ходе следствия, не ознакамливает с материалами дела ни маму, ни юриста. Девочка в подавленном состоянии, находится под наблюдением", - сообщили в фонде.
В полиции Астаны сообщили, что личности несовершеннолетних установлены. Законные представители за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечены к ответственности. Собранный материал направлен в комиссию по защите прав несовершеннолетних для рассмотрения.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как группа учеников одной из школ Астаны издевается над другими учениками.
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24.09.2024, 12:10 1871
Наркотики на 20 млн тенге изъяли в области Жетысу
Начато досудебное расследование
Фото: polisia.kz
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Талдыкорган. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупную партию наркотиков на 20 млн тенге изъяли полицейские в области Жетысу, сообщает Polisia.kz.
Задержана 34-летняя жительница Талдыкоргана за распространение наркотиков. Подозреваемую задержали во время проверки автомобиля Toyota Yaris. В ходе досмотра автомашины подозреваемой был обнаружен белый мешок с веществом, имеющим характерный запах. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик "Мефедрон", общей массой около одного килограмма. Рыночная стоимость изъятого вещества оценивается в 20 миллионов тенге, что эквивалентно двум тысячам доз на черном рынке", - проинформировали в полиции.
По факту обнаружения наркотиков начато досудебное расследование, подозреваемая находится под стражей.
Ранее наркотики на сумму 3,5 млрд тенге изъяли в ВКО.
24.09.2024, 08:39 8381
Подозреваемого в совершении разбоя в Астане задержали в Испании
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Аликанте по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан гражданин России, объявленный в международный розыск за совершение разбоя в Астане. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД РК.
В 2016 году мужчина в составе группы лиц незаконно проник в дом, где с применением насилия завладел имуществом на общую сумму свыше 4 млн тенге", - уточнили в МВД.
В настоящее время задержанный содержится под стражей до решения вопроса об экстрадиции в Казахстан.
Ранее сообщалось о задержании находившихся в международном розыске мошенников.
23.09.2024, 19:53 25386
В Кызылординской области подростка убили на глазах у 30 сверстников
Фото: Polisia.kz
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Кызылорда. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Кенес Кызылординской области произошло убийство.
Старшак" собрал 30 подростков и перед всеми убил 15-летнего мальчика. Местные жители рассказал, что в поселке установился особый криминальный порядок среди молодежи", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы департамента полиции Кызылординской области, убийство произошло еще 22 июня 2024 года. Жанакорганским районным отделом полиции зарегистрировано уголовное дело, проведено всестороннее полное расследование. По результатам расследования уголовное дело направлено в суд.
Иные подробности не разглашаются.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".
23.09.2024, 14:09 34866
Студент получил 11 лет тюрьмы за наркозакладки в Костанае
Фото: Polisia.kz
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Костанай. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - К 11 годам тюрьмы приговорили студента одного из вузов Костаная за закладки наркотиков, сообщает Polisia.kz.
Ранее полиция задержала двух молодых людей, которые закладывали наркотики в различных уголках города. Один из них учился на четвертом курсе факультета физической культуры.
При обыске в их съемной квартире стражи порядка изъяли более 4 кг а-PVP. Кроме того, обнаружены электронные весы, 240 мини-магнитов, изолента, фольга и другие приспособления для расфасовки наркотиков. Стоимость изъятой партии на черном рынке составляет около 100 млн тенге", - рассказали в полиции.
Изъято более 15 тысяч доз наркотика.
За распространение наркотических средств в особо крупном размере суд приговорил обоих обвиняемых к 11 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
В полиции отметили, что с начала года сотрудники управления по противодействию наркопреступности изъяли уже 63 кг различных наркотиков.
23.09.2024, 12:45 36641
В нескольких регионах и городах Казахстана задержали 50 предполагаемых участников ОПГ
Фото: gov.kz
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В нескольких регионах и городах Казахстана задержали сразу 50 предполагаемых участников организованной преступной группы, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
Проведена операция по задержанию членов устойчивой организованной преступной группы в городах Астана, Алматы и Шымкент, а также Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жетысуской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях. Всего задержано и доставлено в органы внутренних дел 50 человек. В отношении них проводятся следственные действия", - проинформировали в комитете.
Уточняется, что они подозреваются в организации канала хищения товаров и машин в особо крупном размере, а также финансировании организованной преступности.
Пользуясь доверием, совершили хищения имущества у свыше 20 человек более чем на 2 млрд тенге. Группировка имела четкую иерархию и распределение ролей. Состояла из представителей криминалитета и деструктивной религиозной среды, в том числе отбывающих наказание в исправительном учреждении. В ходе обысков обнаружены банковские карты, крупные денежные средства, экстремистская литература, записи с перечислениями денег и иные предметы, представляющие интерес для следствия", - добавили в пресс-службе.
Ранее члены алматинской ОПГ карманников получили длительные тюремные сроки.
23.09.2024, 11:38 39001
В Караганде садиста лишили свободы на 3 года за жестокое избиение матери
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Караганда. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Жестоко избившего мать садиста приговорили к трем годам лишения свободы в Караганде.
Дело по факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести рассматривалось в Казыбекбийском районном суде.
У. обвинялся в умышленном нанесении телесных повреждений своей матери К., 1946 года рождения, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью", - сообщили в пресс-службе суда.
Суд установил, что в ходе ссоры садист нанес матери удары руками и ногами по голове и телу. Пожилая женщина получила сотрясение и многочисленные переломы.
Вина У. доказана показаниями потерпевшей, свидетелей (соседей), заключениями экспертиз и другими материалами дела", - добавили в суде.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. С него также взыскали 1 млн тенге компенсации за причиненный моральный вред и расходы на адвокатов.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось об избиении пожилой женщины в Акмолинской области. Увечья пенсионерке нанес собственный сын.
23.09.2024, 11:10 40041
В Павлодарской области подросток пострадал в результате конфликта со сверстниками
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Кенжеколь Павлодарской области подросток получил телесные повреждения в результате конфликта со сверстниками, сообщает пресс-служба управления образования региона.
В настоящее время по данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. С законными представителями и детьми проведена профилактическая беседа", - проинформировали в пресс-службе.
В управлении также отметили, что участились факты конфликтных ситуаций среди несовершеннолетних.
Нередко данные конфликтные ситуации перерастают в массовые драки, разборки. В таких случаях несовершеннолетние дети могут стать как объектами, так и субъектами преступлений. В этой связи просим обратить особое внимание на организацию занятости детей и подростков во внеурочное время, уделять особое внимание, с кем общается и дружит ваш ребенок", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Агентство Kazakhstan Today провело опросна тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
23.09.2024, 10:18 37836
Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемого в половом сношении с несовершеннолетней
Фото: скриншот из видео
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Казахстана из России экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за вступление в половое сношение с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В сентябре 2023 года он в одной из съемных квартир города Шымкента вступил в половое сношение с 14-летней. После совершения преступления злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск. В апреле текущего года он был задержан в городе Новосибирске Российской Федерации. По запросу Генпрокуратуры Казахстана российская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого на родину", - говорится в сообщении.
В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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