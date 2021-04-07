Тайжанов: в Казахстане все госстандарты реализуются бесплатно

НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Заместитель генерального директора Национального центра аккредитации Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК Кайнар Тайжанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал о совершенствовании стандартов и борьбе с "чёрной" сертификацией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 1 июля вступает в силу закон " О техническом регулировании ", который принят в новой редакции. Для реализации данного закона Министерством торговли и интеграции осуществляется разработка 52 нормативно-правовых актов, в том числе по линии государственного контроля 11 НПА, по техническому регулированию - 21, сертификации и аккредитации - 9, а также 11 НПА по метрологии и государственным услугам. Данные правовые акты касаются и вопросов совершенствования процедуры аккредитации, в частности, необходимо будет ввести практику отбора образцов небезопасной продукции, регламентация механизмов изъятия и отзыва продукции, внедрение института надзора за рынком, оцифровка процесса контроля и надзора", - сказал Кайнар Тайжанов.

Он отметил, что акцент делается на борьбу с "серой" и "чёрной сертификацией.

В рамках данной задачи в 2021 году также планируется внедрение реестра опасной продукции по аналогии с европейской системой. Также внедрение системы электронного государственного контроля, запуск нового интернет-магазина стандартов. К слову, все госстандарты реализуются бесплатно на территории Казахстана. Это является новшеством именно текущего года. Оцифровка процесса разработки планирования экспертизы стандартов позволит производителям и бизнес-сообществу больше интегрироваться при разработке стандартов и отстаивать свои интересы ещё на этапе разработки и внедрения стандартов", - подчеркнул он.

Тайжанов отметил, что внедрение электронного реестра государственной системы обеспечения единиц измерения позволит значительно уменьшить расходы предпринимателей и производителей при постановке продукции на производство.

Что касается оцифровки процессов метрологических услуг, то внедрение электронной оценки соответствия подразумевает процессы сертификации и декларирования для оперативного выпуска в обращение продукции. Развитие электронной аккредитации и внедрение интерактивной карты технического регулирования метрологии требуют непосредственного участия и предпринимателей, и производителей. Поэтому хотел бы всех призвать общественников, объединения отраслевых предпринимателей, к более тесному сотрудничеству, чтобы совместно провести все эти работы, довести их до логического завершения", - сказал спикер.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства