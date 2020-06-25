Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - Газета The Washington Times посвятила статью праймериз Nur Otan: Казахстан укрепляет демократию благодаря гражданской активности и расширению прав и возможностей женщин, передает Kazakhstan Today.

Казахстан, государство в Центральной Азии, является прекрасным примером страны, которая в последние годы провела серьезные демократические реформы, отмечается в статье.

Президент Трамп приветствовал бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Белом доме в январе 2018 года. Администрация имеет особое отношение к Казахстану, учитывая его уникальную траекторию, демонстрирующую намерение осуществить демократические реформы в политических процессах.

В преддверии своих политических праймериз, проводимых в августе этого года в Казахстане, Nur Otan, правящая партия страны, утвердила ряд уникальных демократических протоколов, предназначенных для стимулирования открытой и политической конкуренции, продвижения гражданской активности в политическом процессе, а также расширения возможностей для женщин и молодежи страны.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев обсуждал реформы перед лицом парламентской оппозиции. Открытые праймериз пройдут впервые в истории Казахстана. Это поможет облегчить эффективное взаимодействие между кандидатами правящей партии и гражданами в обществе. Модель также будет стимулировать конкуренцию среди кандидатов, благодаря конкретным мерам, принятым для запрета финансирования кандидатов со стороны иностранных лиц.

Также впервые будут проведены обязательные публичные дебаты между кандидатами, которые будут транслироваться для всех граждан. Это даст им возможность принять более обоснованные решения при голосовании. Дискуссия также поможет поддержать демократический характер системы в Казахстане, которую создала и внедряет партия Nur Otan.

Система квот, которую партия ввела в действие для процесса первичного отбора, свидетельствует о масштабах демократических реформ и развития, которые переживает Казахстан. В первичном процессе, по крайней мере, 30% кандидатов должны быть представлены женщинами, а также 20% кандидатов должны быть из числа молодежи. Мотивация для формирования этих двух квот имеет двойной характер.

Во-первых, женская квота будет способствовать расширению прав и возможностей женщин и их участию в политическом и гражданском процессе. Что касается молодежи, то это подтолкнет их к участию в выборах и демократическом процессе. Праймериз позволит молодому поколению получить кандидатов с реалистичными возможностями быть избранными на руководящие посты в правящей партии и участвовать в правительственных решениях.

Эти реформы основного процесса, инициированные партией Nur Otan, являются частью новой политической культуры, формирующейся в Казахстане. Партия с конкурирующими кандидатами, представляющими конкурирующие политические философию и взгляды, защищающие интересы страны. Эта развивающаяся демократическая культура предоставляет возможности для мнений и содействие гражданской активности в массах.

Хотя такая практика квот на выборах существует в развитых странах Западной Европы, таких как Бельгия, Франция и Германия, это является беспрецедентным фактором для такой развивающейся центральноазиатской страны, как Казахстан. Это монументальный прорыв для всех демократических реформаторов и активистов.

Мне, как американке, приятно видеть, что другие народы, как и наши союзники, стремятся подражать нашей драгоценной демократической модели и избирательному процессу. Не менее многообещающе смотрятся такие страны, как Казахстан, берущие на себя инициативу по продвижению демократических реформ в своей политической системе, которые долговечны и эффективны. На нас возложена ответственность привлечь внимание к таким усилиям и обеспечить надлежащее признание там, где это необходимо. Казахстан и политическая партия Nur Otan, в частности, заслуживают большого уважения", - отметила сотрудница Лондонского центра политических исследований и сопредседатель Совета ветеранов за Трампа Джесси Джейн Дафф.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства