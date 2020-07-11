Глава государства поручил обеспечить Интернетом населенные пункты

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил Правительству до конца года обеспечить качественным интернетом населенные пункты, где проживают более 250 тысяч человек, передает Kazakhstan Today.

Поручаю правительству РК до конца года обеспечить качественным интернетом населенные пункты, где проживают более 250 тысяч людей. Это охватывает 99,3 процента нашего народа", - поручил глава государства в ходе расширенного заседания правительства. Трансляцию заседания проводил Twitter-аккаунт пресс-службы Акорды.

Кроме этого, президент высказался по поводу формата дистанционного обучения.

Переход на дистанционный формат обучения показал, что существуют проблемы касательно инфраструктуры и Интернета. Более 20% преподавателей не смогли обучать школьников в таком формате, так как дома отсутствует компьютер и нет полноценного подключения к Интернету", - отметил президент РК.

Ранее сообщалось, что Токаев поставил перед Министерством науки и образования вопрос о том, как казахстанские дети будут учиться с 1 сентября. Кроме того, он поручил ввести новый школьный предмет.

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