Токаев Министерству образования: смогут ли дети пойти в школы 1 сентября?

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе расширенного заседания правительства поднял вопрос о готовности Минобразования и науки к новому учебному годы, передает Kazakhstan Today.

1 сентября начинается новый учебный год. У меня есть сомнения в готовности министерства к этому событию. Как будут учиться дети - очно или дистанционно? Какова готовность учителей к новому учебному году?" - задал вопросы главы государства.

Он отметил, что переход к дистанционному обучению обнажил значительные проблемы с качеством инфраструктуры и Интернета.

Более 20% учителей не смогли эффективно дистанционно преподавать, потому что у них дома не было полноценного Интернета и компьютера. Из более чем 400 000 компьютеров на балансах школ только 40% работают. Это результат работы акиматов и министерств. Акиматы должны немедленно подготовиться к новому учебному году, оснастить школы и некоторые нуждающиеся семьи необходимым оборудованием", - поручил глава государства.

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