ТОО "Абди Ибрахим Глобал Фарм" безвозмездно передало Министерству здравоохранения РК препараты для лечения COVID-19

Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - 100 000 таблеток хлорохин фосфата (250 мг) и 7000 доз ацетилцистеина (600 мг) безвозмездно передала фармацевтическая компания ТОО "Абди Ибрахим Глобал Фарм" Министерству здравоохранения РК для дальнейшего распределения среди больных COVID-19, передает Kazakhstan Today.

На фоне всемирной пандемии коронавируса акционеры и руководство компании решили оказать помощь и безвозмездно передать Министерству Здравоохранения РК препараты, которые дали положительные результаты в исследованиях по лечению COVID-19 и входят в Клинический протокол МЗ РК "Коронавирусная инфекция - COVID-19", утвержденный Республиканским центром развития здравоохранения МЗ РК.

Клинические исследования, проведенные в Китае, показали, что хлорохин фосфат, известный препарат для лечения малярии, имеет очевидную эффективность и приемлемую безопасность при лечении ассоциированной с COVID-19 пневмонии. Препарат рекомендуется включить в следующую версию руководства по профилактике, диагностике и лечению пневмонии, вызванной COVID-19, которую выпускает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило в качестве экстренной меры применение хлорохина для лечения COVID-19 в ограниченных случаях в условиях стационара. Во Франции и Индии это антималярийное лекарство показало сравнительную эффективность для сдерживания развития пневмонии, улучшения состояния легких и сокращения продолжительности болезни.

В то время как число инфицированных коронавирусом пациентов растет, акционеры ТОО "Абди Ибрахим Глобал Фарм" решили осуществить данный гуманитарный проект и передать нашим соотечественникам 100 000 таблеток хлорохин фосфата и 7000 доз ацетилцистеина, включённых в протоколы лечения COVID-19, которые станут хорошим резервом и обеспечат лечение порядка 5000 человек", - рассказал председатель совета директоров АО Lancaster Group Kazakhstan Берик Каниев.

Ацетилцистеин - муколитическое, отхаркивающее и антиоксидантное средство, наиболее часто назначаемое для улучшения отхождения мокроты при продуктивном кашле. Этот препарат также помогает бороться с истощением глутатиона, вызванным вирусом (глутатион - мощный актиоксидант, который вырабатывается в организме и выполняет защитные функции). Низкий уровень глутатиона может быть фактором риска более тяжелого протекания COVID-19.

Мы внимательно следим за событиями, связанными с COVID-19, который начал быстро распространяться в Китае, а затем и во многих других странах мира. Мы искренне надеемся, что наши препараты поддержат врачей, фармацевтов, медсестер и всех медицинских работников, которые самоотверженно трудятся, чтобы исцелить граждан Казахстана", - отметил председатель Abdi Ibrahim Незих Барут.

Совместное Казахстанско-турецкое предприятие ТОО "Абди Ибрахим Глобал Фарм" было создано в октябре 2012 года. На сегодняшний день является одной из ведущих фармацевтических компаний Казахстана. Акционерами компании являются крупнейшая турецкая фармацевтическая компания Abdi Ibrahim и казахстанский частный многопрофильный холдинг АО Lancaster Group Kazakhstan. Это компания с современным заводом на сотни рабочих мест, отвечающим всем требованиям мировых стандартов GMP и GDP по производству стратегически важных препаратов для лечения и профилактики сахарного диабета, ВИЧ, туберкулеза, кардиологических, психоневрологических, гастроэнтерологических и других заболеваний.

Гуманитарная помощь в поддержку государства отражает главную миссию компании - содействие укреплению здоровья общества, предоставляя казахстанцам и жителям соседних стран широкий спектр лекарственных препаратов для улучшения качества жизни населения.

11 мая 2020 года ведущий турецкий фармацевтический производитель Abdi Ibrahim также направил в Казахстан гуманитарный груз в виде таблеток препарата Kutlu, содержащих хлорохин и препарат ацетилцистеин, которые активно применяются в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Гуманитарный груз был получен единым дистрибьютором ТОО "СК-Фармация" для дальнейшего распределения среди медицинских учреждений.

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