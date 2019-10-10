Фото: e-kyzylorda.gov.kz

Кызылорда. 9 октября. Kazakhstan Today - Трехкомнатную квартиру подарили молодой многодетной семье в Кызылорде, передает Kazakhstan Today.

В рамках празднования Дня города в областном центре Кызылординской области состоялось праздничное мероприятие YOUTH FORMULA. Молодежный карнавал, стартовавший у Дома дружбы, продолжился на Центральной площади, где были организованы различные спортивно-массовые игры, концертная программа, сообщил сайт акимата региона.

Принимавшие участие в торжествах заместитель акима города Бектас Нуридинов и директор ПТ "Абзал и К." Магжан Ералиев преподнесли молодой кызылординской семье подарок - трехкомнатную квартиру. У новоселов - Нурболат и Ботакоз - пятеро маленьких детей, до этого они жили в съемной квартире.

Напомним, в целом в рамках празднования Дня Кызылорды в областном центре пройдут около 40 мероприятий . День главного города региона отмечается в течение месяца. В частности, с 11 по 14 сентября прошла неделя молодежи, 15-21 сентября состоялась неделя благотворительности и пропаганды семейных ценностей, 23-28 сентября - неделя знаний, с 30 сентября по 12 октября -неделя культуры и духовности.

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