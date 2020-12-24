Тренера по волейболу уволили за жестокое обращение с подопечными

Актау. 23 декабря. Kazakhstan Today - Тренера, поднявшего руку на своих воспитанниц, уволили из школы. Директора школы №3, где преподавал тренер, привлекли к дисциплинарной ответственности за отсутствие контроля с её стороны, передает Kazakhstan Today.

Азамата Турмагамбетова, тренера из Жанаозена, который ударил волейболисток, уволили 20 декабря. Он освободил занимаемую должность учителя физкультуры в соответствии с приказом директора школы №3. Главу школы привлекли к дисциплинарному взысканию в связи с проведением спортивных мероприятий во время учебного процесса, сообщает Lada.kz.





Обычно такие мероприятия проводят после согласования с городским отделом. Тут дети выехали на соревнования во время учебных занятий без разрешений. А у нас пандемия, поэтому директора привлекли к дисциплинарной ответственности за отсутствие контроля с её стороны", - сообщил руководитель Жанаозенского городского отдела образования Ыскак Кулатай.

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