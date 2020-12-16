Жестокое обращение тренера по волейболу с подопечными попало на видео

Актау. 15 декабря. Kazakhstan Today - В Сети появилось видео, на котором тренер волейбольной команды бьет воспитанниц по лицу и голове, передает Kazakhstan Today.

Очевидцы сообщили региональному изданию " Лада ", что инцидент произошел 14 декабря в спортивном комплексе села Мангистау-5. Тренер волейбольной команды девочек из Жанаозена наносил воспитанницам удары по лицу и голове.

Мама одной из девочек из другой команды сняла жестокое обращение на видео. Пользователей Сети возмутили подобные методы воспитания спортсменов.

- Кто после такого отдаст дочь в спорт? - задал вопрос один из пользователей Instagram.









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