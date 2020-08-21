Удостоверение личности при продаже сигарет и алкоголя будут требовать только у молодежи

Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов внес изменения в правила внутренней торговли, передает Kazakhstan Today.

Согласно приказу от 19 августа 2020 года, "продавец алкогольной продукции и (или) табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в случае возникновения сомнения в достижении покупателем двадцати одного года:

1) требует предъявления документа, удостоверяющего личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина);

2) отказывает в продаже алкогольной продукции и (или) табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в том случае, если не был предъявлен документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина)".

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

По словам опрошенных агентством покупателей, в Алматы на фоне нехватки лекарств, спекуляций на лекарствах, дефицита коек в стационарах, ажиотажа в аптеках, гибели людей это новшество выглядит как имитация активной деятельности в социальной сфере, здравоохранении, добавляет напряженности и не способствует стабильности в обществе.

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