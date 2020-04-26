Алматы. 25 апреля Kazakhstan Today - Уголовное дело в отношении Армана Шураева прекращено, передает Kazakhstan Today.

Следователь МВД прекратил уголовное дело о распространении заведомо ложной информации в отношении Армана Шураева за отсутствием состава уголовного правонарушения", - написал в Facebook адвокат Джохар Утебеков.

Как сообщалось ранее, 18 апреля полиция сообщила о задержании в Караганде и водворении в ИВС города бывшего члена Национального совета общественного доверия при президенте РК, бывшего президента Национальной федерации казак куресі, члена исполкома Конгресса журналистов Казахстана Армана Шураева. Основанием для этого послужило уголовное дело, расследуемое по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РК "Распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения". По информации ведомства, Шураев "неоднократно посредством социальных сетей распространял заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, и создал своими действиями опасность нарушения общественного порядка и причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства в условиях чрезвычайного положения".

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