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Усеров назначен заместителем акима Алматы

27.05.2019, 17:01 6481
Усеров назначен заместителем акима Алматы
Алматы. 27 мая. Kazakhstan Today - Ильяс Усеров назначен новым заместителем акима Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
До назначения Усеров работал руководителем Управления стратегии и бюджета города Алматы. Ранее занимал должность заместителя руководителя управления экономики и бюджетного планирования Алматы.
 
На новом посту Ильяс Усеров будет курировать вопросы стратегии и бюджета, государственных активов, туристской деятельности, международного сотрудничества и цифровизации, сообщили в акимате.
 
Прежний заместитель акима Алматы Асель Жунусова покинула должность по собственному желанию. По ее словам, она будет заниматься воспитанием ребенка, у которого аутизм. Между тем, Жунусова останется советником акима.
 

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