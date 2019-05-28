Усеров назначен заместителем акима Алматы

До назначения Усеров работал руководителем Управления стратегии и бюджета города Алматы. Ранее занимал должность заместителя руководителя управления экономики и бюджетного планирования Алматы.
На новом посту Ильяс Усеров будет курировать вопросы стратегии и бюджета, государственных активов, туристской деятельности, международного сотрудничества и цифровизации, сообщили в акимате.
Прежний заместитель акима Алматы Асель Жунусова покинула должность по собственному желанию. По ее словам, она будет заниматься воспитанием ребенка, у которого аутизм. Между тем, Жунусова останется советником акима.
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