Количество управлений акимата Алматы сократится

Как сообщила на внеочередной сессии маслихата города Алматы заместитель акима Асель Жунусова, 12 управлений акимата будут переименованы, 6 управлений упразднены путем передачи функций в другие структурные подразделения.
Это позволит сократить на 12% руководящий состав управлений", - отметила замакима.
9 управлений объединят в 4.
Управление внутренний политики, управление молодежной политики и управление по делам религии объединятся в управление общественного развития.
Управление государственного архитектурного-строительного контроля и управление по контролю за использованием и охраны земель объединятся в управление градостроительного контроля.
Управление госинспекции труда и миграции, управление занятости и соцпрограмм в управление социального благосостояния.
Управление предпринимательства и индустриального-инновационного развития и управление сельского хозяйства и ветеринарии объединены в управление предпринимательства и инвестиций.
Кроме того, будет упразднено управление по развитию языков путем передачи его функций в аппарат акима с созданием центра развития языков и перехода на латинскую графику.
По управлению финансов - мониторинг исполнения бюджета закреплен за управлением бюджетного планирования. По управлению туризма - функции внешних связей будут переданы в аппарат акима с созданием службы международного сотрудничества.
Также будет создана Единая служба развития персонала на базе кадровой службы аппарата акима.
Будут переименованы 12 управлений:
Управление строительства в Управление комфортной городской среды;
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования в Управление зеленой экономики;
Управление энергетики и коммунального хозяйства в Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития;
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог в Управление городской мобильности;
управление финансов в управление государственных активов;
управление архитектуры и градостроительства в управление городского планирования и урбанистики;
управление экономики и бюджетного планирования в управление стратегии и бюджета;
управление жилья и жилищной инспекции в управление жилищной политики;
управление туризма и внешних связей в управление туризма;
управление здравоохранения в управление общественного здоровья;
управление культуры и архивов в управление культуры;
управление физической культуры и спорта в управление спорта.
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