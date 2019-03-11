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Количество управлений акимата Алматы сократится

16.01.2019, 18:44 6402
Алматы. 16 января. Kazakhstan Today - Количество управлений акимата Алматы сократится, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Как сообщила на внеочередной сессии маслихата города Алматы заместитель акима Асель Жунусова, 12 управлений акимата будут переименованы, 6 управлений упразднены путем передачи функций в другие структурные подразделения.

Это позволит сократить на 12% руководящий состав управлений", - отметила замакима.


9 управлений объединят в 4.

Управление внутренний политики, управление молодежной политики и управление по делам религии объединятся в управление общественного развития.

Управление государственного архитектурного-строительного контроля и управление по контролю за использованием и охраны земель объединятся в управление градостроительного контроля.

Управление госинспекции труда и миграции, управление занятости и соцпрограмм в управление социального благосостояния.

Управление предпринимательства и индустриального-инновационного развития и управление сельского хозяйства и ветеринарии объединены в управление предпринимательства и инвестиций.

Кроме того, будет упразднено управление по развитию языков путем передачи его функций в аппарат акима с созданием центра развития языков и перехода на латинскую графику.

По управлению финансов - мониторинг исполнения бюджета закреплен за управлением бюджетного планирования. По управлению туризма - функции внешних связей будут переданы в аппарат акима с созданием службы международного сотрудничества.

Также будет создана Единая служба развития персонала на базе кадровой службы аппарата акима.

Будут переименованы 12 управлений:

Управление строительства в Управление комфортной городской среды;

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования в Управление зеленой экономики;

Управление энергетики и коммунального хозяйства в Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития;

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог в Управление городской мобильности;

управление финансов в управление государственных активов;

управление архитектуры и градостроительства в управление городского планирования и урбанистики;

управление экономики и бюджетного планирования в управление стратегии и бюджета;

управление жилья и жилищной инспекции в управление жилищной политики;

управление туризма и внешних связей в управление туризма;

управление здравоохранения в управление общественного здоровья;

управление культуры и архивов в управление культуры;

управление физической культуры и спорта в управление спорта.

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