Ушел из жизни шеф-редактор "Казахстанской правды" Сергей Волков

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Ушел из жизни шеф-редактор "Казахстанской правды" Сергей Волков11.06.2018
Общество  12:40

Астана. 11 июня. Kazakhstan Today - Ушел из жизни шеф-редактор газеты "Казахстанская правда" Сергей Волков. Ему было 55 лет, передает Kazakhstan Today.

"Для нас это большая утрата, ведь Сергей Анатольевич был Профессионалом с большой буквы. Он генерировал идеи, вдохновлял журналистов на написание интересных материалов, учил молодых, что называется, уму разуму. Сам писал остроумные, цепляющие за душу колонки. Его отличала доброта, умение располагать к себе с первого слова, у него было невероятное чувство юмора. Он очень интересовался спортом, в частности футболом. Так ждал начала чемпионата мира в России, чтобы поболеть за свою любимую команду, но увы... Его нам будет не хватать. Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедшего нашего коллеги Сергея Волкова", - сказал главный редактор газеты "Казахстанская правда" Асыл Сагимбеков, пишет Kazpravda.kz.

Сергей Анатольевич Волков родился 30 января 1963 года в Алматы. Заниматься журналистикой начал в 1993 году. Работал в таких изданиях, как "АБВ", "Караван", "Деловая неделя", "Новое поколение" и "Иртыш Times".


Был автором и ведущим телевизионных программ: "Бизнес-Класс", "Неделя", "Мистер X", "Портрет недели", "Политбюро" (КТК) и других, писал сценарии для документальных фильмов. В "Казахстанской правде" работал с 2004 года.
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